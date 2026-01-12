Dólar
INAU inició una investigación de urgencia tras muerte de un niño de 10 años que estaba bajo su amparo

El niño estaba internado en un centro especializado en salud mental y se había acostado la noche anterior sin ninguna señal de alerta visible, según indicó el INAU

12 de enero 2026 - 14:54hs
Fachada del INAU. Archivo

Fachada del INAU. Archivo

Foto: Dante Fernadez / FocoUy

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inició una investigación de urgencia tras la muerte de un niño de 10 años que estaba bajo su amparo y que fue encontrado sin vida en su cama de una clínica de salud mental.

La muerte del niño se constató el domingo a la mañana, cuando un enfermero del Centro Boulevard de salud mental –con el que INAU tiene convenio– se acercó a su cama para darle la medicación y el desayuno.

Tras esta situación, INAU emitió un comunicado en el que aseguró que "independientemente de la patología por la que se encontraba internado" en el centro de salud mental, el niño se había ido a acostar la noche anterior "sin ningún síntoma o manifestación que indicara una situación de alerta".

Según el relato del organismo, sobre las 07:00 del domingo un enfermero se acercó a despertarlo y se dio cuenta que el niño no tenía signos vitales.

"La clínica cuenta con cámaras de seguridad, que dan cuenta de que el niño se acostó el sábado por la noche, sin que se visualizaran eventos anómalos en la habitación", agrega el escrito.

La familia del niño, oriundo de Paysandú, fue avisada del hecho e INAU facilitó su traslado a la capital, sostiene el comunicado.

Constatado el fallecimiento, INAU inició una investigación administrativa de urgencia "recabando toda la información vinculada con la situación, dando cuenta de las acciones llavadas a cabo por la clínica tanto en torno a esta circunstancia como a la estadía de T.M. (iniciales del niño) en dicho Centro Especializado".

También trabaja en el caso la Fiscalía y la Policía, quienes están a la espera de los resultados de la autopsia realizada.

A raíz de esta situación el diputado blanco Pedro Jisdonian presentó un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social para conocer los "protocolos de salud y los mecanismos de control y vigilancia" del centro en el cual estaba internado el niño.

"Cuando el Estado asume la tutela, debe dar garantías plenas", apuntó el legislador.

