/ Nacional / CHUY

Una niña de dos años cayó a una piscina y permaneció varios minutos debajo del agua: está internada en estado grave

De acuerdo al informe oficial, el hecho tuvo lugar en las últimas horas en la Barra del Chuy, sobre territorio brasileño

12 de enero 2026 - 8:47hs
Una niña de dos años cayó a una piscina

Pixabay.

Una niña de dos años se encuentra grave tras caer a una piscina y permanecer varios minutos debajo del agua, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

De acuerdo al parte oficial, el hecho tuvo lugar en las últimas horas en la Barra del Chuy, sobre territorio brasileño.

La menor, de nacionalidad uruguaya, se encontraba con su familia cuando en cierto momento cayó en la piscina. Tras algunos minutos, la niña fue rescatada y trasladada de urgencias al Hospital de Chuy, según informó en primera instancia el medio local INF Central.

Luego de esto, la niña fue traslada a una mutualista de Maldonado, donde continúa en estado grave, aseguran desde la Policía rochense.

De acuerdo con el consignado medio, la menor habría ingresado en paro cardíaco al centro médico del departamento fernandino.

Las actuaciones en el caso, al tratarse de un hecho que tuvo lugar en territorio brasileño, fueron llevadas adelante por la Policía de Brasil.

Temas:

niña piscina Rocha Maldonado Barra de Chuy

