Insólito: un hincha quiso abrazar a Lionel Messi y la seguridad derribó al crack argentino; mirá el video

Durante el partido amistoso del Inter Miami, un hincha invadió la cancha para sacarse una foto con Lionel Messi, quien fue derribado

27 de febrero 2026 - 9:50hs

Una secuencia insólita se produjo en el amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle, encuentro que terminó en triunfo del equipo estadounidense por 2-1, cuando un aficionado invadió el campo de juego para tomarse una foto con Lionel Messi y el personal de seguridad, en el intento de sacar al hincha, derribó al argentino.

El conjunto de Estados Unidos ya se imponía 2-1, gracias a un gol de penal del ingresado Lionel Messi, cuando cuatro fanáticos invadieron al campo de juego y todo terminó con el argentino tirado en el césped, con visibles signos de fastidio.

La pelota estaba por la mitad de la cancha cuando irrumpió un aficionado corriendo a alta velocidad dentro del campo de juego. Un agente de seguridad lo empezó a correr para detenerlo, pero detrás suyo lo imitaron otros tres y la confusión dominó la escena.

Lionel Messi fue derribado al suelo

El crack argentino aceptó firmarle la camiseta a uno de los aficionados que llegó hasta él, y en ese momento, otro de los fanáticos, que escapaba de las autoridades, abordó al campeón del mundo desde atrás y lo abrazó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027215750344143257&partner=&hide_thread=false

El personal de seguridad, que en ningún momento se percató que el aficionado estaba abrazando a Messi, se arrojó para atraparlo y en consecuencia tanto Lionel como el aficionado terminaron en el suelo.

El capitán de la selección argentina se levantó fastidiado de la situación e incluso los instantes siguientes fueron de máxima tensión, porque se llegó a especular con la suspensión del encuentro.

Temas:

Lionel Messi Inter Miami Independiente del Valle

