Madre de niño apuñalado en Tacuarembó dijo que "se llevó la peor parte" por intentar defenderla y manifestó disconformidad con la condena

El pasado lunes, la Justicia dictó sentencia de primera instancia sobre un violento episodio ocurrido una semana antes en Tacuarembó, donde una mujer de 44 años y su hijo de seis años fueron apuñalados por una mujer de 25 años , exnuera de la víctima . La agresora fue condenada a 20 meses de prisión , pero solo cumplirá el primero de esos meses tras las rejas; los restantes 19 meses los pasará en régimen de libertad vigilada .

En las últimas horas, la víctima, que decidió no revelar su identidad, fue entrevistada por el periodista Marcos Pereira en Radio Tacuarembó. En la conversación, relató con detalle cómo ocurrieron los hechos, expresó su disconformidad con la decisión de la Justicia y manifestó su temor ante la posibilidad de sufrir nuevas agresiones .

La mujer explicó que mantenía una relación cambiante con su exnuera, quien había vivido de manera intermitente en su casa. “ Nos estábamos llevando divino ”, comentó sobre su última estancia, que había comenzado antes de Navidad. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado el día de los hechos.

El día del ataque, la víctima estaba de compras en el centro de Tacuarembó con sus hijos, Ulises, quien luego sería apuñalado, y su hermana melliza. En ese momento, recibió una llamada de una vecina que le informó que su exnuera se había ido y había dejado a su hijo, un niño de 3 años, solo en la casa.

“Cuando llegué le pude sacar fotos, estaba marcado en los ojitos, colorado, como que ella le había dado golpes de puño”, relató. Al ver la situación, la mujer le dijo a su exnuera: “¿Cómo vas a tener al nene así, todo lastimado?”, a lo que la joven respondió: “Me tenés podrida” y le arrojó un cuchillo.

La víctima relató que esquivó el primer cuchillazo, pero luego fue alcanzada por el segundo: “Caí en la entrada de la cocina y me pegó el segundo, me lastimó”. Fue en ese momento cuando Ulises, el hijo de la víctima, intervino para defenderla.

“Él le dijo ‘a mi mamá, no’, y ella le pegó el navajazo, y la navaja subió”, dijo conmovida. La agresión dejó al pequeño con una herida grave. “Salió a defenderme y llevó la peor parte”, agregó afectada.

Después de la agresión, la mujer y los niños se refugiaron en su casa y luego se trasladaron a una vivienda lindera, donde reside una tía de los niños. Desde allí, pidieron ayuda y los vecinos llamaron al 911.

“Llegaron patrulleros y en una camioneta nos llevaron a Ulises y a mí, que éramos los que estábamos lesionados. Él quiso defenderme y llevó la peor parte”, reiteró la víctima. La herida de Ulises fue grave, con una perforación en el intestino delgado y el estómago. “La doctora me dijo que fue bien delicado lo que pasó”, señaló.

El niño fue dado de alta, aunque con la recomendación de acudir al psicólogo debido a la situación traumática que vivieron tanto él como su hermana. El hijo de la agresora quedó al cuidado del padre.

Disconformidad con el fallo judicial

La víctima expresó su disconformidad con el fallo de la Justicia. “No estoy de acuerdo, le dieron un mes (de cárcel en régimen de cumplimiento efectivo) y 19 meses sin poder acercarse a 500 metros de casa. No le dieron tobillera ni nada; yo tengo miedo de que cuando salga, vuelva con artillería más grande, que venga a matarnos a todos”, declaró.

Ante esta situación, pidió que se revise la resolución judicial y solicitó que la condena se cumpla íntegramente en prisión. “Pido que se revea lo que resolvió el juez, que cumpla (en prisión) toda la condena, y que cuando salga tenga algún tipo de tobillera para que sepamos si está cerca de casa”, expresó.

Finalmente, la mujer lamentó no haber advertido las intenciones de su exnuera antes de la agresión: “Si hubiera visto que venía con la navaja en la mano, no le decía nada”.