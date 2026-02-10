Dólar
/ Nacional / TRAGEDIA

Accidente laboral fatal: un herrero de 51 años murió tras sufrir el golpe de una estructura metálica en la cabeza

La fiscal Bárbara Zapater informó que el hombre se desempeñaba como herrero en la construcción de un entrepiso dentro del depósito del establecimiento

10 de febrero 2026 - 12:28hs
Policias, Policia, patrullero, ministerio del interior, Policía Científica.
Foto: Leonardo Carreño.

Un herrero de 51 años murió en la mañana de este martes mientras realizaba tareas en una obra dentro de una barraca ubicada en Las Piedras. El caso es investigado para determinar las circunstancias del hecho y si se cumplían las medidas de seguridad exigidas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador.

La fiscal Bárbara Zapater informó que el hombre se desempeñaba como herrero en la construcción de un entrepiso dentro del depósito del establecimiento, detalló Telemundo (Canal 12).

Cómo ocurrió el accidente

En rueda de prensa, Zapater explicó que, según los testimonios recabados en el lugar, “estaban colocando unas cerchas de hierro para hacer un entrepiso, una estructura de hierro soldada, y el elevador tocó una de las cerchas, lo que provocó que una de las columnas cediera y cayera una cercha que aún no estaba soldada e impactó en la cabeza del herrero”.

El trabajador, que había sido contratado por el dueño de la barraca para el armado del entrepiso, murió en el lugar como consecuencia del golpe.

Pericias y análisis de seguridad

La escena será periciada por la Inspección General del Trabajo y por Policía Científica, que realizarán un relevamiento de las condiciones en las que se desarrollaban las tareas.

“Harán un relevamiento a fondo de las condiciones en las que estaba la obra, a ver si estaban los elementos de seguridad exigidos. Hay que ver si lo que se estaba construyendo en herrería tenía las medidas adecuadas para que no ocurriera el accidente que ocurrió y poder determinar si fue un accidente o no. Se le está tomando declaración a otros trabajadores de la barraca que estaban cooperando con el herrero”, indicó la fiscal.

