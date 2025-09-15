Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral zafral para 150 bomberos en temporada de verano con sueldo de $61 mil: requisitos y cómo anotarse

Quienes resulten seleccionados en el llamado laboral se desempeñarán desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026

15 de septiembre 2025 - 14:36hs
20240410 Bomberos, camión de bomberos
Foto: Inés Guimaraens

Con el objetivo de reforzar los equipos destinados a combatir los incendios forestales y otros incidentes de alto riesgo durante la temporada de verano, el Ministerio del Interior anunció la apertura de un llamado laboral para ocupar 150 cargos de bomberos zafrales con destino a la Dirección Nacional de Bomberos.

El llamado se realiza bajo el marco del artículo 131 de la Ley 17.296 de 2001 y el Decreto N°301/16 de setiembre de 2016, con el objetivo de establecer un orden de prelación para estos puestos de trabajo que se desempeñarán desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Requisitos y condiciones para los postulantes

El Ministerio estableció una serie de requisitos generales para los interesados, que deben ser ciudadanos naturales o legales con más de cinco años de ejercicio, tener entre 18 y 35 años de edad al cierre de la inscripción, y contar con una cédula de identidad vigente. Además, deberán cumplir con la presentación de antecedentes judiciales, una ficha médica que acredite su aptitud física, y otros requisitos específicos relacionados con la experiencia previa en zafras y la posesión de una libreta de conducir.

El salario nominal para los seleccionados será de 61.174,71 pesos uruguayos mensuales, con beneficios adicionales como alojamiento en el destacamento, alimentación durante el servicio y acceso a sanidad policial. También se ofrecerá formación y capacitación especializada en prevención y combate de incendios forestales.

Este llamado contempla un porcentaje de vacantes para diferentes grupos sociales. Un 8% de los puestos estarán reservados para personas que se autodefinan afrodescendientes, un 1% para personas trans y un 2% para personas víctimas de delitos violentos.

El proceso de selección

El proceso de selección constará de diversas etapas, que incluirán pruebas físicas y entrevistas. Entre las pruebas más destacadas están la carrera pedestre de 1.500 metros, la flexión de brazos en el suelo, el test de core (plancha) y la prueba de capacidad de trabajo (WCT), que simula las condiciones de esfuerzo físico necesarias para los bomberos zafrales.

Asimismo, se valorarán los méritos de los postulantes, como la experiencia previa en zafras y la posesión de licencias de conducir de categoría B o superior. Aquellos postulantes que no aprueben las pruebas físicas serán eliminados del proceso.

Inscripción y plazos

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web del Ministerio del Interior entre el 25 de setiembre y el 10 de octubre de 2025. Es fundamental que los postulantes mantengan actualizada su dirección de correo electrónico, ya que todas las comunicaciones oficiales se realizarán a través de este medio.

Una vez publicada la lista de prelación, los primeros 150 postulantes serán convocados para la evaluación médica correspondiente. En caso de no aprobar, se procederá a citar a los siguientes postulantes de acuerdo con el orden de prelación.

Para más detalles, los interesados pueden acceder a las bases completas del llamado a través de este enlace.

