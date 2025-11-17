"¿Saldrá estado hoy? El llanto de años da sus frutos": directivo de Nacional cargó contra Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool; mirá su mensaje

El dirigente albo Federico Britos, integrante de la actual directiva, se expresó en un estado de WhatsApp y criticó a los aurinegros y a la actuación arbitral en el partido de este domingo en el Estadio Centenario.
De esa forma, el directivo rompió el silencio que ha adoptado el club para que sus dirigentes no hagan declaraciones públicas y a los medios.
“¿Saldrá estado hoy?”, preguntó Britos, en lo que pareció ser un mensaje dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien suele utilizar los estados de WhatsApp para hacer críticas los arbitrajes y hacer declaraciones públicas.