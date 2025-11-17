Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

"¿Saldrá estado hoy? El llanto de años da sus frutos": directivo de Nacional cargó contra Ignacio Ruglio tras el triunfo de Peñarol ante Liverpool; mirá su mensaje

“El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos”, señaló el directivo Federico Britos; mirá su mensaje

17 de noviembre 2025 - 10:00hs
Federico Britos, dirigente de Nacional

Federico Britos, dirigente de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El dirigente albo Federico Britos, integrante de la actual directiva, se expresó en un estado de WhatsApp y criticó a los aurinegros y a la actuación arbitral en el partido de este domingo en el Estadio Centenario.

Federico Britos

De esa forma, el directivo rompió el silencio que ha adoptado el club para que sus dirigentes no hagan declaraciones públicas y a los medios.

“¿Saldrá estado hoy?”, preguntó Britos, en lo que pareció ser un mensaje dirigido al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien suele utilizar los estados de WhatsApp para hacer críticas los arbitrajes y hacer declaraciones públicas.

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
EL ANÁLISIS

Los errores de Diego Aguirre, el exceso de cautela, la imprecisión de Peñarol, la desesperación y las alarmas encendidas para enfrentar a Nacional

Maximiliano Silvera y Rómulo Otero
LIGA AUF URUGUAYA

Finales de la Liga AUF Uruguaya: así será el sorteo en el que Nacional y Peñarol conocerán el orden de las localías para la definición del título

Ignacio Ruglio
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

El directivo tricolor agregó: “El llanto de años da sus frutos con la complicidad de muchos...”.

“Han hecho lo que han querido, acusación permanente a todos, y obviamente las presiones dieron los resultados”, agregó.

Luego, envió un mensaje a los hinchas tricolores. “Pero ojo que nosotros estamos para bancar todo. Se viene la definición y es Contra Todos... Cerrar filas que somos Nacional”, agregó.

Directiva de Nacional

Nacional tiene este lunes por la mañana su habitual reunión de directiva en la que analizarán lo ocurrido en la semifinal y lo que se viene para las finales ante Peñarol.

También se definirá si algún dirigente hará declaraciones a la prensa.

Temas:

Nacional Peñarol FEDERICO BRITOS Liverpool Ignacio Ruglio

