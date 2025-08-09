Recital de Martín Piña y reconocimiento a Lacalle Pou y Lacalle Herrera: los festejos por los 189 años del Partido Nacional

Foto: Leonardo Carreño

El Partido Nacional celebra este domingo 10 de agosto sus 189 años con un evento en la Plaza Matriz que se extenderá por casi todo el día.

La jornada comenzará a las 11 de la mañana y tendrá la apertura a cargo del presidente de la comisión departamental de jóvenes, Santiago Brocos. Luego hablará el presidente de la juventud Gabriel Silva y por último lo hará el titular de la departamental de Montevideo, Pedro Jisdonian.

El evento se denomina "el encuentro blanco" y tendrá, también, la palabra de dirigentes de todos los sectores del partido, un reconocimiento a los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. Quien cerrará la oratoria será el actual presidente del directorio, Álvaro Delgado.

Habrá un conversatorio a cargo de Ignacio de Posadas, Facundo Ponce de León y Beatriz Argimón titulado ¿qué somos y hacia dónde vamos?

También habrá espectáculos musicales en un escenario: tocarán Valentina Viera, Francisco "Pancho" Presno, Nicolás Fossati y DJ Andrés Maciel. El cierre estará a cargo de Martín Piña.