Lacalle Herrera volvió a evaluar la conducción de Orsi: "Si no hay señor de la batuta, los instrumentos no tocan"

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República Foto: Leonardo Carreño

Este jueves el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera volvió a compartir su evaluación de los primeros meses de gobierno del presidente Yamandú Orsi luego de días atrás ironizara sobre el gobierno del actual mandatario y criticara su falta de "rumbo".

Al ser consultado en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre su opinión sobre la gestión de Orsi, Lacalle Herrera no dudó en señalar que el actual presidente no está logrando transmitir una dirección clara. "Yo creo que el presidente Orsi no transmite, con todo respeto, lo considero mucho como persona, conducción", expresó el exmandatario.

En su análisis, Lacalle Herrera comparó el rol de un presidente con el de un director de orquesta. "El presidente de la República es el director de la orquesta. Él está así paradito y parece que su función no fuera importante, pero es el que va incorporando los sonidos con su batuta. Bueno, si no hay el señor de la batuta, los instrumentos o no tocan o tocan cada uno por su lado. A mi me parece que ese es el tema", reflexionó.

El exmandatario también se refirió a lo que percibe como una falta de rumbo claro en el gobierno de Orsi. “Yo no digo que le cueste dirigir. Yo, como ciudadano, no votante de Orsi, veo que no hay una conducción. Es decir, la hoja de ruta. Que le ha tocado atajar penales, sí, bueno, a todo el mundo le toca, un poco demasiados penales parece que le tocaron. Bueno, pero del otro lado, aquello de que este es el rumbo, vamos hacia tal cosa. Yo no lo veo”, señaló Lacalle Herrera.

Cuando la entrevista tocó el tema de su hijo, el también expresidente Luis Lacalle Pou, Lacalle Herrera dijo que ha sido “mucho mejor” presidente que él. "Mucho mejor que yo como presidente, porque es más hábil, es más pícaro, se adecua mucho a los cambios", afirmó. El expresidente también destacó el sentido del deber y la entrega de su hijo en el ejercicio de la presidencia, señalando que la falta de reelección le permitió cumplir sus 60 meses de mandato con una fuerte orientación hacia el cumplimiento de su rol. “Ha sido un gran presidente y para mi es un enorme honor poder decirlo y tiene ese mismo sentido de la angustia del tiempo, y como no hay reelección, gracias a Dios, uno hace los 60 meses o..., y Lacalle Pou tiene ese mismo sentido del deber y de cumplir”, concluyó Lacalle Herrera.