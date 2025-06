"¿Empezó ya?": Lacalle Herrera ironizó sobre el gobierno de Yamandú Orsi y criticó su falta de "rumbo"

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera , padre del también expresidente Luis Lacalle Pou, se refirió este lunes al gobierno de Yamandú Orsi, que cumple tres meses en el poder . Lacalle Herrera ironizó con preguntándose si " había empezado " y criticó que el actual mandatario “todavía no ha dado una impronta” y “no tiene un rumbo” .

Sobre el actual gobierno, afirmó que “hasta ahora” no se le ha visto “un rumbo”. “Ha estado atajando episodios negativos que no se los deseo a ningún gobierno, pero todavía no ha dado una impronta”, apuntó.