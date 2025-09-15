Un motociclista resultó herido tras chocar de frente contra un ómnibus en Flor de Maroñas

Un choque múltiple entre dos ómnibus y una moto dejó a un hombre herido en Juan Jacobo Rousseau y Avenida José Belloni , en la zona de Flor de Maroñas, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12), un motociclista intentó rebasar a un ómnibus de la empresa Cutsca, no avistó el pasar de una unidad de la empresa Copsa que venía en sentido contrario y terminó chocando contra ella de frente .

El conductor fue atendido por personal médico en el lugar, sin revestir heridas de gravedad .

En el mismo barrio ocurrió otro accidente que involucró a un camión de Coca Cola y un móvil de Educación Policial .

De acuerdo con el consignado medio, el auto de la Policía circulaba por calle Roma cuando, al intentar cambiar el paso a Avenida José Belloni, fue impactado por el camión que circulaba por esa avenida.

Los oficiales que se encontraban en el patrullero sufrieron heridas, pero no de gravedad. El conductor del otro vehículo resultó ileso.