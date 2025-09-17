Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / JUSTICIA

Capturaron y condenaron por estafa a un joven que vendió entradas falsas para espectáculos nocturnos de la Expo Prado

El implicado, que tenía otras múltiples denuncias en su contra, utilizaba "un número de celular y perfiles digitales" para concretar las estafas

17 de septiembre 2025 - 7:49hs
Local de Plaza Prado, boliche nocturno de la Expo Prado

Local de Plaza Prado, boliche nocturno de la Expo Prado

Camilo dos Santos

La Justicia condenó a un joven de 24 años por varios delitos de estafa, luego de que descubrieran que vendió entradas falsas para espectáculos nocturnos de la Expo Prado, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

La investigación contra el joven comenzó cuando una de las autoridades de la Rural del Prado denunció que estaban circulando entradas falsas para Plaza Prado, a la venta a través de redes sociales y WhatsApp.

El pasado jueves, durante el transcurso de la Expo, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas emitió una alerta por una posible modalidad de estafa relacionada con la venta y reventa de entradas para estos eventos. En ese momento, la oficina había detectado ofrecimientos de entradas "preferenciales" a través de grupos de WhatsApp, a precios superiores al valor oficial.

Más noticias
Advierten por estafas relacionadas a entradas de Plaza Prado
ALERTA

La Policía advierte por estafas con venta o reventa de entradas para espectáculos nocturnos en Expo Prado

Mercado ganadero: un gráfico que tiene a los productores entusiasmados.
INFORME ESPECIAL

Mercado ganadero para encuadrar al cierre de la Expo Rural del Prado con el valor de los novillos en las nubes

Ante esta situación, la cartera exhortó a la población a no comprar entradas por medios no oficiales ni de terceros y, en caso de haberlo hecho, verificar la autenticidad de las mismas para evitar inconvenientes a la hora de acceder al espectáculo.

El área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura capitalina se hizo cargo del caso, e identificó días después al implicado, que "utilizaba un número de celular y perfiles digitales para concretar las transacciones fraudulentas", según se lee en el comunicado.

Además, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) vinculó al joven a otras "múltiples denuncias" por estafa. El hombre fue detenido por disposición de la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza, a cargo del caso.

Este martes, la justicia lo condenó por "un delito continuado de estafa en reiteración real con nueve delitos de estafa en reiteración real entre si", por los que pasará 15 meses en un régimen de libertad a prueba, detalló la Jefatura de Montevideo.

Temas:

Entradas falsas Estafa Expo Prado policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos