Capturaron y condenaron por estafa a un joven que vendió entradas falsas para espectáculos nocturnos de la Expo Prado

La Justicia condenó a un joven de 24 años por varios delitos de estafa , luego de que descubrieran que vendió entradas falsas para espectáculos nocturnos de la Expo Prado , según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado.

La investigación contra el joven comenzó cuando una de las autoridades de la Rural del Prado denunció que estaban circulando entradas falsas para Plaza Prado , a la venta a través de redes sociales y WhatsApp.

El pasado jueves, durante el transcurso de la Expo, la Policía Comunitaria Orientada a Problemas emitió una alerta por una posible modalidad de estafa relacionada con la venta y reventa de entradas para estos eventos. En ese momento, la oficina había detectado ofrecimientos de entradas "preferenciales" a través de grupos de WhatsApp, a precios superiores al valor oficial.

INFORME ESPECIAL Mercado ganadero para encuadrar al cierre de la Expo Rural del Prado con el valor de los novillos en las nubes

ALERTA La Policía advierte por estafas con venta o reventa de entradas para espectáculos nocturnos en Expo Prado

Ante esta situación, la cartera exhortó a la población a no comprar entradas por medios no oficiales ni de terceros y, en caso de haberlo hecho, verificar la autenticidad de las mismas para evitar inconvenientes a la hora de acceder al espectáculo.

El área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura capitalina se hizo cargo del caso, e identificó días después al implicado, que "utilizaba un número de celular y perfiles digitales para concretar las transacciones fraudulentas", según se lee en el comunicado.

Además, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) vinculó al joven a otras "múltiples denuncias" por estafa. El hombre fue detenido por disposición de la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza, a cargo del caso.

Este martes, la justicia lo condenó por "un delito continuado de estafa en reiteración real con nueve delitos de estafa en reiteración real entre si", por los que pasará 15 meses en un régimen de libertad a prueba, detalló la Jefatura de Montevideo.