Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Viernes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ ALERTA

La Policía advierte por estafas con venta o reventa de entradas para espectáculos nocturnos en Expo Prado

El Ministerio del Interior recordó que las únicas vías oficiales para adquirir entradas son a través de Abitab o en la web oficial de la Expo Prado

11 de septiembre 2025 - 8:54hs
Advierten por estafas relacionadas a entradas de Plaza Prado

Advierten por estafas relacionadas a entradas de Plaza Prado

Pexels

La Policía Comunitaria Orientada a Problemas emitió una alerta por una posible modalidad de estafa relacionada con la venta y reventa de entradas para los espectáculos nocturnos en la Expo Prado. Según denuncias recibidas, se detectaron ofrecimientos de entradas "preferenciales" a través de grupos de WhatsApp, a precios superiores al valor oficial.

En este sentido, el Ministerio del Interior recordó que las únicas vías oficiales para adquirir entradas son a través de la red Abitab o en la página web oficial de la Expo Prado. Al realizar la compra, se genera un código QR único, válido solo para una entrada.

Ante esta situación, la cartera exhorta a la población a no comprar entradas por medios no oficiales ni de terceros y, en caso de haberlo hecho, verificar la autenticidad de las mismas para evitar inconvenientes a la hora de acceder al espectáculo.

Más noticias
Lucas Villalba y Nicolás López
NACIONAL

Los precios de entradas populares que fijó Nacional para recibir a Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay, partido en el que los bolsos volverán al Gran Parque Central

MetLife Stadium
MUNDIAL 2026

FIFA anunció que este mes salen a la venta las entradas para el Mundial de 2026: mirá la escala de precios

Los precios de la noche en la Expo Prado 2025

La Expo Rural del Prado 2025 contará con una amplia variedad de artistas y eventos. Entre los protagonistas del espacio Plaza Prado se destacan The la Planta, Herederos, Matías Valdez, Anita Valiente, Carlos "Chacho" Ramos y Luana Persíncula.

La 120ª Exposición Internacional de Ganadería se celebrará hasta el 14 de setiembre, con actividades desde las 8:30 hasta las 20:30 horas. El acceso a Plaza Prado estará disponible desde las 20:00 horas. Las entradas para Plaza Prado tienen un costo de $550 por noche, con un descuento del 20% para clientes de Santander. Los espectáculos comenzarán a las 21:00 horas, y el acceso será solo para mayores de 18 años.

Temas:

entradas Expo Prado Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Álvarez / Blanca Rodríguez
MEDIOS

Nacho Álvarez durísimo contra Blanca Rodríguez por proponer "una pelotudez tísica" en el Parlamento, y de paso cargó contra su hijo: "Mirá qué lindo ejemplo"

Claudia Fernández
POLIFONÍA

Claudia Fernández contó la difícil situación que vivió a los 17 años en Tailandia y cómo se salvó: "Era una tristeza tan enorme la que sentía"

El Negro Kevin, asesinado a disparos en La Teja
MONTEVIDEO

Asesinaron a balazos al cantante uruguayo conocido como "El Negro Kevin" en La Teja

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos