La Policía advierte por estafas con venta o reventa de entradas para espectáculos nocturnos en Expo Prado

La Policía Comunitaria Orientada a Problemas emitió una alerta por una posible modalidad de estafa relacionada con la venta y reventa de entradas para los espectáculos nocturnos en la Expo Prado. Según denuncias recibidas, se detectaron ofrecimientos de entradas "preferenciales" a través de grupos de WhatsApp, a precios superiores al valor oficial.

En este sentido, el Ministerio del Interior recordó que las únicas vías oficiales para adquirir entradas son a través de la red Abitab o en la página web oficial de la Expo Prado. Al realizar la compra, se genera un código QR único, válido solo para una entrada.

Ante esta situación, la cartera exhorta a la población a no comprar entradas por medios no oficiales ni de terceros y, en caso de haberlo hecho, verificar la autenticidad de las mismas para evitar inconvenientes a la hora de acceder al espectáculo.

Los precios de la noche en la Expo Prado 2025 La Expo Rural del Prado 2025 contará con una amplia variedad de artistas y eventos. Entre los protagonistas del espacio Plaza Prado se destacan The la Planta, Herederos, Matías Valdez, Anita Valiente, Carlos "Chacho" Ramos y Luana Persíncula.

La 120ª Exposición Internacional de Ganadería se celebrará hasta el 14 de setiembre, con actividades desde las 8:30 hasta las 20:30 horas. El acceso a Plaza Prado estará disponible desde las 20:00 horas. Las entradas para Plaza Prado tienen un costo de $550 por noche, con un descuento del 20% para clientes de Santander. Los espectáculos comenzarán a las 21:00 horas, y el acceso será solo para mayores de 18 años.