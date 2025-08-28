Mirá la lista completa de espectáculos en Plaza Prado con fútbol incluido en la noche del estreno

Plaza Prado, uno de los grandes convocantes de público en cada Expo Rural del Prado, con varios espectáculos ya programados.

The la Planta, Herederos, Matías Valdez, Anita Valiente, Carlos "Chacho" Ramos y Luana Persíncula serán, en un amplio conjunto de artistas, seis de los protagonistas destacados este año en el espacio Plaza Prado , en la Expo Rural del Prado 2025 , la tradicional exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) .

Un dato curioso es que en el primer lugar en la grilla de espectáculos aparece (ver más adelante) uno no convencional en ese ámbito (aunque ha pasado en otros años): se podrá ver en pantalla gigante el partido de la selección uruguaya de fútbol contra Perú, en la noche del viernes 4 de setiembre, juego correspondiente a la fecha 17 de la Fase Clasificatoria de la Conmebol para el Mundial de Fútbol de 2026.

La 120ª Exposición Internacional de Ganadería Muestra Agroindustrial y Comercial se desarrollará desde el viernes 5 al domingo 14 de setiembre, con actividades desde las 8:30 a las 20:30, que es cuando ya estará disponible el ingreso a Plaza Prado, que tiene sus instalaciones ubicadas junto al acceso al predio por la calle Atilio Pelossi.

CAMPOS MGAP detectó que la inversión en arrendamientos de tierras en el último año movilizó US$ 120 millones

AGROINDUSTRIA El video del Inale que explica cómo es la lechería en Uruguay y la foto de esa agroindustria en 10 datos

El costo de la entrada para Plaza Prado (se activó una preventa general inicial) se fijó en $ 550 por noche con 20% de descuento para clientes de Santander (ingresar en expoprado.com o en abitab.com.uy).

Para conocer el detalle de precios para visitar la Expo Rural del Prado 2025 durante el día (la entrada de Plaza Prado no permite entrar antes de las 20 ni la entrada del día permite ingresar a Plaza Prado) hay que ingresar en este enlace.

Primera noche: fútbol, folklore y The la Planta

Si bien la Expo de la ARU abrirá al público el viernes 5 habrá en Plaza Prado un adelanto de actividades en la noche del jueves 4 con la emisión del partido y las actuaciones de Jóvenes Folklore y The la Planta.

El fútbol volverá a estar en el listado de propuestas el martes 9 cuando se emita, en ese caso, el partido de Uruguay contra Chile, también por las eliminatorias mundialistas.

Los espectáculos en Plaza Prado comenzarán a la hora 21, pero el espacio estará abierto desde las 20 y se permitirá el acceso exclusivamente a mayores de 18 años.

El programa de Plaza Prado