JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: hoy se sortean más de $ 60.000.000 en pozos acumulados

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, pero en esta oportunidad se aplazó al jueves por el feriado del pasado lunes

28 de agosto 2025 - 19:32hs
5 de ORO

5 de ORO

Este jueves 28 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de US$ 61.000.000, lo que se traduce en U$S 1.524.390.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 6.300.000, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 54.700.000.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta oportunidad se aplazó al jueves por el feriado no laborable del pasado lunes 25 de agosto por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Pozo de Oro 5 de oro Revancha

