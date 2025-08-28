5 de Oro: hoy se sortean más de $ 60.000.000 en pozos acumulados

Este jueves 28 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de US$ 61.000.000, lo que se traduce en U$S 1.524.390 .

El Pozo de Oro sortea un total de $ 6.300.000, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 54.700.000 .

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta oportunidad se aplazó al jueves por el feriado no laborable del pasado lunes 25 de agosto por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia .

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.