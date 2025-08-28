Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 60 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos, pero en esta oportunidad se aplazó al jueves por el feriado del pasado lunes

28 de agosto 2025 - 8:10hs
Se sortea el 5 de Oro

Se sortea el 5 de Oro

Foto: Leonardo Carreño

Este jueves 28 de agosto se celebrará un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 61 millones de pesos, lo que se traduce en más de 1.5 millones de dólares (U$S 1.524.390).

El Pozo de Oro sortea un total de 6.3 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte más de 54.7 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, pero en esta oportunidad se aplazó al jueves por el feriado no laborable del pasado lunes 25 de agosto por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

