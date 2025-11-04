Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
niebla
Miércoles:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogos confirman lluvias para este martes y prevén "importante" descenso de temperaturas desde el miércoles: los detalles

Para esta tarde, Inumet pronosticó una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones, tormentas y rachas de viento fuertes

4 de noviembre 2025 - 13:17hs
Meteorólogos pronosticaron lluvias para este martes

Meteorólogos pronosticaron lluvias para este martes

Foto: Leonardo Carreño

Distintos meteorólogos uruguayos emitieron sus pronósticos para los próximos días y anunciaron algunos episodios de lluvias para las próximas horas que provocarían un abrupto descenso de las temperaturas con posibles heladas agrometeorológicas para la noche del miércoles.

Para esta tarde, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) pronosticó una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones, tormentas y rachas de viento fuertes para todo el país.

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain puntualizó que las lluvias anunciadas para hoy se desarrollarán después de las 14:00 horas y no serán abundantes.

Más noticias
temperaturas de otono y algunas invernales: meteorologo adelanto como estara el tiempo en el inicio de noviembre
CLIMA

"Temperaturas de otoño y algunas invernales": meteorólogo adelantó cómo estará el tiempo en el inicio de noviembre

Archivo 
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 31 de octubre

Embed

Tras el pasaje de las lluvias, habrá un descenso "importante" en las temperaturas, pasando de los 27 °C -de este martes- a los 19 °C -del miércoles y jueves-.

Luego, sobre las últimas horas del jueves, habrá un nuevo desmejoramiento con un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias y tormentas el viernes y la mañana del sábado. Este fenómeno mantendrá las bajas temperaturas en Uruguay.

El evento climático del viernes, causado por un sistema de baja presión o ciclón y un frente frío, afectará principalmente la zona de Río Grande do Sul, tocando "lateralmente" a Uruguay.

Debido a esto, las lluvias más fuertes se darán sobre los departamentos limítrofes con Brasil (Rivera, Treinta y Tres, Rocha y Cerro Largo), donde los montos de precipitaciones rondarían los 25 a 50 milímetros.

Finalizados los días con mal tiempo, prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarían los 23 °C o 24 °C el próximo martes.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros lanzó un pronóstico similar, advirtiendo por tormentas y lluvias para hoy y una bajada de las temperaturas a partir del miércoles.

"Se va a notar el descenso de temperaturas, más que nada el miércoles, con una máxima que en la capital va a estar cercana a los 17 °C/22 °C en el resto del país", explicó a El Observador.

Las temperaturas más bajas se registrarán en la noche del miércoles, con estimados de 5 °C a 6 °C. "¿Qué va a traer como consecuencia esto? Es muy probable que se estén gestando heladas agrometeorológicas", informó.

El jueves el clima mejoraría y el viernes habría más lluvias a raíz del ciclón anunciado para Brasil, que tocará a Uruguay de forma lateral, y el ingreso de un frente frío, de acuerdo con el experto.

"Esta situación luego mejorará rápidamente y ya se estabilizan las condiciones hacia el fin de semana", cerró.

Temas:

Meteorólogos lluvias temperaturas Inumet Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario
ASSE

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

Así quedaron los autos que participaron en el accidente
TRÁNSITO

"Era superbueno, casi perfecto": habló el padre del joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito en Piriápolis

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos