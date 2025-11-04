Meteorólogos confirman lluvias para este martes y prevén "importante" descenso de temperaturas desde el miércoles: los detalles

Distintos meteorólogos uruguayos emitieron sus pronósticos para los próximos días y anunciaron algunos episodios de lluvias para las próximas horas que provocarían un abrupto descenso de las temperaturas con posibles heladas agrometeorológicas para la noche del miércoles.

Para esta tarde, el Instituto Nacional de Meteorología ( Inumet ) pronosticó una jornada nubosa y cubierta, con precipitaciones, tormentas y rachas de viento fuertes para todo el país.

En conversación con El Observador, el meteorólogo Mario Bidegain puntualizó que las lluvias anunciadas para hoy se desarrollarán después de las 14:00 horas y no serán abundantes .

Tras el pasaje de las lluvias, habrá un descenso "importante" en las temperaturas , pasando de los 27 °C -de este martes- a los 19 °C -del miércoles y jueves-.

Luego, sobre las últimas horas del jueves, habrá un nuevo desmejoramiento con un aumento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias y tormentas el viernes y la mañana del sábado. Este fenómeno mantendrá las bajas temperaturas en Uruguay.

El evento climático del viernes, causado por un sistema de baja presión o ciclón y un frente frío, afectará principalmente la zona de Río Grande do Sul, tocando "lateralmente" a Uruguay.

Debido a esto, las lluvias más fuertes se darán sobre los departamentos limítrofes con Brasil (Rivera, Treinta y Tres, Rocha y Cerro Largo), donde los montos de precipitaciones rondarían los 25 a 50 milímetros.

Finalizados los días con mal tiempo, prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que alcanzarían los 23 °C o 24 °C el próximo martes.

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros lanzó un pronóstico similar, advirtiendo por tormentas y lluvias para hoy y una bajada de las temperaturas a partir del miércoles.

"Se va a notar el descenso de temperaturas, más que nada el miércoles, con una máxima que en la capital va a estar cercana a los 17 °C/22 °C en el resto del país", explicó a El Observador.

Las temperaturas más bajas se registrarán en la noche del miércoles, con estimados de 5 °C a 6 °C. "¿Qué va a traer como consecuencia esto? Es muy probable que se estén gestando heladas agrometeorológicas", informó.

El jueves el clima mejoraría y el viernes habría más lluvias a raíz del ciclón anunciado para Brasil, que tocará a Uruguay de forma lateral, y el ingreso de un frente frío, de acuerdo con el experto.

"Esta situación luego mejorará rápidamente y ya se estabilizan las condiciones hacia el fin de semana", cerró.