Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Sorpresa: Conmebol evalúa jugar la final de Copa Libertadores afuera de Sudamérica en los próximos años

La noticia cayó como un bombazo inesperado en el fútbol sudamericano

4 de noviembre 2025 - 17:06hs
El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol

El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol

AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estudia la posibilidad de disputar la final única de la Copa Libertadores de América, el torneo continental más importante de clubes, fuera del continente sudamericano, según publicaron el importante portal deportivo The Athletic del diario The New York Times.

"Es un tema que está sobre la mesa. Hemos definido la hoja de ruta para los próximos años y está en evaluación", aseguró Juan Emilio Roa, director comercial de Conmebol a The Athletic, agregando que "forma parte de las medidas que debemos tomar para incrementar el interés, por lo que trabajamos en un conjunto de acciones destinadas a ampliar el alcance de la competición fuera de Sudamérica".

Una idea sorpresiva

La Conmebol había pateado el tablero en 2019, cuando comenzó a disputar una final única de Copa Libertadores, dejando atrás la tradición con partidos de ida y vuelta que se mantuvo durante casi 60 años.

La iniciativa para "desarrollar narrativas y experiencias de marca durante la final" también parece seguir lo que ocurre en Europa. Tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Federación Italiana de Fútbol tienen acuerdos comerciales con Arabia Saudita y llevan algunos años disputando allí finales de copas nacionales.

Leonardo Fernández pescó una enorme corvina en su día libre en Peñarol
PEÑAROL

Leonardo Fernández y otros jugadores de Peñarol aprovecharon el día libre y pescaron todo en Punta del Este; mirá el video

Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Las cuatro ausencias que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para la última fecha del Torneo Clausura ante Montevideo City Torque

Para la actual temporada, la UEFA aprobó, a regañadientes, la posibilidad de que tanto España como Italia pongan en juego partidos de sus respectivas ligas nacionales en el extranjero. La medida está en plena discusión, e incluso se terminó dando marcha atrás con el duelo que Barcelona y Villarreal iban a disputar en Miami el próximo mes de diciembre.

Temas:

Copa Libertadores Conmebol final UEFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Gastón Tealdi, presidente de la SAD al frente de Rampla Juniors
RAMPLA JUNIORS

Gastón Tealdi, tras ser declarado persona no grata en Rampla Juniors: "Hay un grupo de socios que quiere que Rampla sea el nuevo El Tanque Sisley"

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia
ESPAÑA

La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

Leonardo Fernández pescó una enorme corvina en su día libre en Peñarol
PEÑAROL

Leonardo Fernández y otros jugadores de Peñarol aprovecharon el día libre y pescaron todo en Punta del Este; mirá el video

Federico Valverde ante Liverpool
CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por la Champions League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos