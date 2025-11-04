Sorpresa: Conmebol evalúa jugar la final de Copa Libertadores afuera de Sudamérica en los próximos años

El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estudia la posibilidad de disputar la final única de la Copa Libertadores de América, el torneo continental más importante de clubes, fuera del continente sudamericano, según publicaron el importante portal deportivo The Athletic del diario The New York Times.

"Es un tema que está sobre la mesa. Hemos definido la hoja de ruta para los próximos años y está en evaluación", aseguró Juan Emilio Roa, director comercial de Conmebol a The Athletic, agregando que "forma parte de las medidas que debemos tomar para incrementar el interés, por lo que trabajamos en un conjunto de acciones destinadas a ampliar el alcance de la competición fuera de Sudamérica".

Una idea sorpresiva La Conmebol había pateado el tablero en 2019, cuando comenzó a disputar una final única de Copa Libertadores, dejando atrás la tradición con partidos de ida y vuelta que se mantuvo durante casi 60 años.

La iniciativa para "desarrollar narrativas y experiencias de marca durante la final" también parece seguir lo que ocurre en Europa. Tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Federación Italiana de Fútbol tienen acuerdos comerciales con Arabia Saudita y llevan algunos años disputando allí finales de copas nacionales.

Para la actual temporada, la UEFA aprobó, a regañadientes, la posibilidad de que tanto España como Italia pongan en juego partidos de sus respectivas ligas nacionales en el extranjero. La medida está en plena discusión, e incluso se terminó dando marcha atrás con el duelo que Barcelona y Villarreal iban a disputar en Miami el próximo mes de diciembre.