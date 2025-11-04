Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

La durísima sanción del gobierno argentino a Racing Club por el recibimiento ante Flamengo: mirá los detalles

Racing Club sufrió una dura sanción por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) por el recibimiento ante Flamengo

4 de noviembre 2025 - 11:40hs

Recibimiento de Racing contra Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Video: ESPN

Racing Club sufrió una dura sanción por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina (Aprevide) por el histórico recibimiento en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo el pasado miércoles, encuentro que derivó en la eliminación de la Academia.

El equipo de Gustavo Costas perdió por la mínima en su visita a Rio de Janeiro en el encuentro de ida y no pudo revertir la serie tras el empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda, que fue víctima de un recibimiento descomunal por parte de la hinchada de Racing, que ya sabía que se exponía a una posible sanción.

La dura sanción de Aprevide contra Racing Club

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte determinó que Racing en sus próximos tres partidos en condición de local deberá jugar sin público, como consecuencia del uso masivo de pirotecnia durante el recibimiento al Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.

La sanción, que se aplicará de manera inmediata, implica además la clausura total de todos los sectores del estadio -populares, plateas y palcos- durante los próximos tres encuentros que Racing dispute como local en competencias organizadas por la AFA.

La foto del plantel de Racing festejando la obtención del título en Alemania
ENTREVISTA

La historia de Racing campeón en Alemania: un plantel que armaron días antes de viaje, los 28 penales de la final y el festejo con café y gomitas

Los juveniles de Racing celebran con el trofeo que ganaron en Alemania
HISTÓRICO

Racing campeón en Alemania: la sub-19 de la Escuelita obtuvo un torneo organizado por el Bayern Múnich tras vencer al Grasshopper suizo

Recibimiento Racing
El recibimiento de Racing ante Flamengo

El recibimiento de Racing ante Flamengo

Restan dos fechas para que termina la fase regular del Torneo Clausura y el primer compromiso afectado será el duelo ante Defensa y Justicia, programado para el sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas, y, dependiendo de la clasificación del equipo a los playoffs, la sanción podría extenderse a la próxima temporada si no se completan los tres partidos en el actual certamen.

El informe también revela que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia.

Temas:

Racing Flamengo Copa Libertadores afa

Seguí leyendo

Las más leídas

Festejo de Kike Olivera
BRASIL

Mano Menezes, técnico de Gremio, habló sobre los dichos de Kike Olivera de querer jugar en Nacional, y dijo que ya pidió tres veces disculpas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol: "El poder de la AUF y de Nacional para el resto es una dictadura perfecta"

Gustavo Tejera
PEÑAROL

El penal que Gustavo Tejera le cobró a Peñarol: el error de Nahuel Herrera, la caída exagerada, el recuerdo amargo de los violetas y un antecedente contra Deportivo Maldonado en 2021

Peñarol campeón del Torneo Clausura
PEÑAROL

"Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos