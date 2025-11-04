La durísima sanción del gobierno argentino a Racing Club por el recibimiento ante Flamengo: mirá los detalles

Recibimiento de Racing contra Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores Video: ESPN

Racing Club sufrió una dura sanción por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina (Aprevide) por el histórico recibimiento en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo el pasado miércoles, encuentro que derivó en la eliminación de la Academia.

El equipo de Gustavo Costas perdió por la mínima en su visita a Rio de Janeiro en el encuentro de ida y no pudo revertir la serie tras el empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda, que fue víctima de un recibimiento descomunal por parte de la hinchada de Racing, que ya sabía que se exponía a una posible sanción.

La dura sanción de Aprevide contra Racing Club La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte determinó que Racing en sus próximos tres partidos en condición de local deberá jugar sin público, como consecuencia del uso masivo de pirotecnia durante el recibimiento al Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores.

La sanción, que se aplicará de manera inmediata, implica además la clausura total de todos los sectores del estadio -populares, plateas y palcos- durante los próximos tres encuentros que Racing dispute como local en competencias organizadas por la AFA.

Recibimiento Racing El recibimiento de Racing ante Flamengo Restan dos fechas para que termina la fase regular del Torneo Clausura y el primer compromiso afectado será el duelo ante Defensa y Justicia, programado para el sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas, y, dependiendo de la clasificación del equipo a los playoffs, la sanción podría extenderse a la próxima temporada si no se completan los tres partidos en el actual certamen. El informe también revela que al menos dos personas sufrieron quemaduras y debieron ser trasladadas al Hospital Fiorito por lesiones leves ocasionadas por el uso de pirotecnia.