Racing campeón en Alemania: la sub-19 de la Escuelita obtuvo un torneo organizado por el Bayern Múnich tras vencer al Grasshopper suizo

Los juveniles de Racing celebran con el trofeo que ganaron en Alemania

La categoría sub-19 de Racing se consagró campeona de un torneo organizado por el Bayern Múnich en Alemania , tras vencer en la final al Grasshopper suizo en una maratónica tanda de penales.

El selectivo de la Escuelita viajó el 21 de octubre a Alemania para disputar el torneo amistoso Red&Gold Trophy, una competencia que reúne a las filiales del Grupo Red & Gold Football , encabezado por el Bayern y el LAFC de Estados Unidos y del que Racing forma parte desde 2023.

La competencia fue disputada en el Bayern Campus del conjunto alemán, del 27 al 30 de octubre . En su primer partido, el selectivo uruguayo empató 0-0 con el Queen Park Rangers de Inglaterra.

Tras ello perdieron 1-0 con el Bayern , pero gracias a una victoria 1-0 ante el Grasshopper se clasificaron a las semifinales de la copa.

Allí se enfrentaron a los Gambinos Stars de Gambia. Tras el 0-0 en el tiempo regular el partido se fue a los penales, y el cervecero se llevó el pase a la final tras vencer 5-4 en la tanda.

Para la final el rival volvió a ser el Grasshopper suizo, que en semis había eliminado al Aalborg BK de Dinamarca. El partido terminó 1-1, y otra vez se tuvo que definir desde el punto penal.

Esta vez la tanda duró 28 penales, 14 tiros cada uno, y la alegría se la llevaron los de Sayago, que vencieron 13-12 y gritaron campeón en Alemania.

Los juveniles festejaron el logro por todo lo alto, e incluso algunos de ellos se emocionaron tras el final del partido, como se puede ver en las redes sociales de Racing, que festejaron el torneo.