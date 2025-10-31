Dólar
El Observador / Fútbol / HISTÓRICO

Racing campeón en Alemania: la sub-19 de la Escuelita obtuvo un torneo organizado por el Bayern Múnich tras vencer al Grasshopper suizo

El equipo uruguayo participó del torneo Red&Gold Trophy, que reunió al Bayern con varias de las filiales del grupo Red & Gold, que Racing integra desde 2023

31 de octubre 2025 - 8:22hs
Los juveniles de Racing celebran con el trofeo que ganaron en Alemania

Los juveniles de Racing celebran con el trofeo que ganaron en Alemania

Foto: Racing (X)

La categoría sub-19 de Racing se consagró campeona de un torneo organizado por el Bayern Múnich en Alemania, tras vencer en la final al Grasshopper suizo en una maratónica tanda de penales.

El selectivo de la Escuelita viajó el 21 de octubre a Alemania para disputar el torneo amistoso Red&Gold Trophy, una competencia que reúne a las filiales del Grupo Red & Gold Football, encabezado por el Bayern y el LAFC de Estados Unidos y del que Racing forma parte desde 2023.

La competencia fue disputada en el Bayern Campus del conjunto alemán, del 27 al 30 de octubre. En su primer partido, el selectivo uruguayo empató 0-0 con el Queen Park Rangers de Inglaterra.

Tras ello perdieron 1-0 con el Bayern, pero gracias a una victoria 1-0 ante el Grasshopper se clasificaron a las semifinales de la copa.

Allí se enfrentaron a los Gambinos Stars de Gambia. Tras el 0-0 en el tiempo regular el partido se fue a los penales, y el cervecero se llevó el pase a la final tras vencer 5-4 en la tanda.

Para la final el rival volvió a ser el Grasshopper suizo, que en semis había eliminado al Aalborg BK de Dinamarca. El partido terminó 1-1, y otra vez se tuvo que definir desde el punto penal.

Esta vez la tanda duró 28 penales, 14 tiros cada uno, y la alegría se la llevaron los de Sayago, que vencieron 13-12 y gritaron campeón en Alemania.

Los juveniles festejaron el logro por todo lo alto, e incluso algunos de ellos se emocionaron tras el final del partido, como se puede ver en las redes sociales de Racing, que festejaron el torneo.

