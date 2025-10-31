Old Boys y Old Christians definen el año del rugby en una super jornada de 11 horas: sus presidentes pidieron paz

Old Boys y Old Christians se enfrentan este sábado desde las 20.15 en el Estadio Charrúa en la final del Torneo Clausura, en la que los azulgranas llevan ventaja deportiva al ser campeones del Apertura.

Será una jornada intensa de rugby en el Estadio Charrúa, con cinco finales consecutivas, de todas las categorías, desde la hora 11:30. Arrancará a esa hora con la definición del Uruguayo de Intermedia entre los planteles A y B de Old Christians, y luego, a las 13:30 se jugará la final del Uruguayo de M19 entre Old Christians y Carrasco Polo. A las 13:30 se jugará la final del Uruguayo de 1A, entre Remeros de Mercedes y San Patricio (el quinto plantel de Old Christians), y a las 18:30 la final de Intermedia entre los azules y Carrasco Polo.

De esa manera, todos los planteles de mayores de Christians, y el de M19, estarán involucrados en las finales, un auténtico premio al trabajo del club azul.

En Primera, la ventaja la tiene Old Boys: si gana será campeón uruguayo, por su título del Apertura (precisamente ante los azules). Si gana Christians entonces habrá un partido definitivo, la semana siguiente en el Charrúa.

Los azulgranas llegaron a la final tras una convincente victoria ante Trébol 27-21 en un partido en el que dominaron en el primer tiempo y administraron en el ssegundo, mientras que Christians llegó a la final tras ganarle 26-14 en una semi ante Carrasco Polo con trámite diferente: muy cerrado primer tiempo, y sacó ventaja en el segundo. Tiene en las últimas semanas la ausencia de su capitán Federico Favaro con un desgarro, pateador, definidor y lider, lo que lo obligó a un ajuste que se notó en la semi pero que supo sacar adelante.

Del otro lado, el azulgrana repite equipo respecto a la semana pasada, con Juan Manuel Cat como lider y figura, y con un equipo que ha presentado el mejor juego de la temporada.

No estarán en las finales, como en buena parte del año, los jugadores de Los Teros, que este sábado viajan a Europa a jugar la ventana de noviembre.

Para las finales del sábado, los clubes y la URU han hecho hincapié en el pedido a sus hinchas para que sea una fiesta en paz.

“Es una instancia muy especial para demostrar lo que somos y podemos ser como comunidad. En un entorno que se vuelve cada vez más agresivo, demostremos que sabemos vivir el deporte, que apoyamos a los nuestros, que respetamos a los rivales y que al final del día se trata de disfrutar y ser nuestra mejor versión Faltan unos días para las finales. Pero el partido afuera de la cancha ya se empezó a jugar. Demos el ejemplo desde ahora. No se precisan imágenes, videos, canciones, ni bromas para nadie, únicamente para alentar a los nuestros y estimular su trabajo en estos días”, escribió el presidente de Christiansm, Augustín Mayer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oldchristians/status/1983274295145992509&partner=&hide_thread=false Luego de un año de trabajo y esfuerzo de nuestros jugadores, staff, colaboradores, allegados y todos ustedes, el sábado próximo tenemos varios partidos finales de rugby para disputar.



Son varios los rivales ocasionales que nos tocará enfrentar y cada cuadro dejará lo máximo en… pic.twitter.com/HWWr3Pb7WD — Old Christians Club (@oldchristians) October 28, 2025

“Queremos invitarlos a TODOS a acompañar y alentar al equipo con la misma energía y entusiasmo de siempre. Su apoyo desde las tribunas hace una gran diferencia y es un motor fundamental para nuestros jugadores. Al mismo tiempo, recordamos la importancia de vivir esta experiencia con respeto hacia los jueces, los rivales y todos los que participan del encuentro. El verdadero espíritu deportivo se demuestra no solo en la victoria, sino también en la forma en que alentamos y representamos al Club”, escribió por su parte Juan Manuel Gutiérrez, presidente de Old Boys.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Old Boys & Old Girls Club (@obc.ogc)

Las entradas se venden en Tickantel. El partido de Primera se verá en vivo por Disney+.