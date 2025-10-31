Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Peñarol está pronto para jugar este domingo un encuentro crucial contra Defensor Sporting en el que puede conseguir el segundo título de esta semana, luego de haber obtenido el miércoles la Copa AUF Uruguay, ya que puede ser el campeón del Torneo Clausura .

Los aurinegros jugaron un muy buen segundo tiempo contra Plaza Colonia y lo vencieron con goles de Guillermo Reyes en contra y de Eric Remedi, por lo que por primera vez en su historia obtuvieron dicha copa.

Luego de este título, los hinchas y socios de Peñarol mostraron su avidez con las entradas para el partido ante los violetas.

Como informó Referí, Peñarol colocó la entrada más barata a $ 134 y a su vez, habilitó la Tribuna Guelfi para sus hinchas y socios, algo que no ocurría desde hacía varios encuentros.

Según comentó un dirigente del club a Referí este viernes sobre la hora 13, ya se han colocado 27.000 entradas y solo quedan boletos para la Tribuna Henderson, ya que las otras tres, se agotaron.

Los precios que fijó Peñarol para esa tribuna, en la que todavía quedan entradas, son los siguientes: generales $ 1.470, generales Master BBVA $ 1.323, socios $ 1.080 y socios Master BBVA $ 972.