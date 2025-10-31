Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Los hinchas y socios de Peñarol agotaron tres tribunas y lo quieren volver a ver campeón este domingo ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Peñarol busca un nuevo título en esta semana, tras haber logrado el miércoles la Copa AUF Uruguay

31 de octubre 2025 - 13:38hs
Hinchas de Peñarol

FOTO: AFP

Peñarol está pronto para jugar este domingo un encuentro crucial contra Defensor Sporting en el que puede conseguir el segundo título de esta semana, luego de haber obtenido el miércoles la Copa AUF Uruguay, ya que puede ser el campeón del Torneo Clausura.

Luego de este título, los hinchas y socios de Peñarol mostraron su avidez con las entradas para el partido ante los violetas.

Según comentó un dirigente del club a Referí este viernes sobre la hora 13, ya se han colocado 27.000 entradas y solo quedan boletos para la Tribuna Henderson, ya que las otras tres, se agotaron.

Los precios que fijó Peñarol para esa tribuna, en la que todavía quedan entradas, son los siguientes: generales $ 1.470, generales Master BBVA $ 1.323, socios $ 1.080 y socios Master BBVA $ 972.

Temas:

Peñarol Defensor Sporting Copa AUF Uruguay Torneo Clausura entradas

Hinchas de Peñarol
PEÑAROL

Peñarol fue multado por la petaca lanzada a Kevin Dawson y sus hinchas le generaron sanciones en todos los torneos de este 2025

Óscar Tabárez y el profe Herrera. (Archivo)
RECUERDOS

El Profe Herrera dijo que el Maestro Tabárez tenía "todo planificado" para una final en Sudáfrica, y no cree que Suárez "haya mordido" a Chiellini en 2014

Las mujeres a la Copa Libertadores femenina
FÚTBOL SALA

Peñarol en fútbol sala: Copa Libertadores en mujeres, clásico en varones y Copa Intercontinental donde esperan por mil hinchas

Tabaré González durante su etapa en Peñarol
LUTO

Falleció Tabaré González, zaguero campeón de América y del mundo con Peñarol en 1966

