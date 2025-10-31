El por qué de la sorpresiva ausencia de Darwin Núñez este viernes en el clásico de Al-Hilal ante Al-Shabab por la Saudi Pro League

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez jugó desde los 65 minutos el pasado martes en la victoria de Al-Hilal por 1-0 sobre Al-Okhdood jugando como visitante por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, y sigue sumando victorias desde su arribo a su nuevo club en Arabia Saudita.

Este viernes, el ex Peñarol no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el clásico de la ciudad de Riyadh contra Al-Shabab. ¿La razón? Tiene una lesión que lo dejó afuera.

Como informó Referí, el uruguayo, como la mayoría de los titulares, fueron suplentes en el martes pasado, ya que su club tiene un importante calendario por delante y el técnico italiano, Simone Inzaghi, prefirió darles pocos minutos.

Al-Hilal le da mayor trascendencia a la Saudi Pro League en la que está segundo de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y también a la Champions League de Asia.

Darwin Núñez finalmente no tomó parte del clásico de la ciudad de Riyadh contra Al-Shabab.

El futbolista tiene una lesión y en ese contexto, Simone Inzaghi prefirió no tenerlo en cuenta.

Mucho tuvo que ver también que el próximo lunes se enfrenta con Al-Gharafa de Qatar como visitante por una nueva fecha de la Champions League de Asia.

Allí sí es muy probable que Darwin Núñez pueda viajar y estar al menos a la orden en un encuentro de mayor trascendencia.