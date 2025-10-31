Dólar
ARABIA SAUDITA

El por qué de la sorpresiva ausencia de Darwin Núñez este viernes en el clásico de Al-Hilal ante Al-Shabab por la Saudi Pro League

El ex Peñarol quedó afuera del derbi de Riyadh, la capital de Arabia Saudita, este viernes

31 de octubre 2025 - 12:59hs
Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez en su primer día en el predio de Al Hilal

Darwin Núñez jugó desde los 65 minutos el pasado martes en la victoria de Al-Hilal por 1-0 sobre Al-Okhdood jugando como visitante por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, y sigue sumando victorias desde su arribo a su nuevo club en Arabia Saudita.

Este viernes, el ex Peñarol no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes en el clásico de la ciudad de Riyadh contra Al-Shabab. ¿La razón? Tiene una lesión que lo dejó afuera.

Al-Hilal le da mayor trascendencia a la Saudi Pro League en la que está segundo de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y también a la Champions League de Asia.

Darwin Núñez no jugó este viernes por lesión

Darwin Núñez finalmente no tomó parte del clásico de la ciudad de Riyadh contra Al-Shabab.

El futbolista tiene una lesión y en ese contexto, Simone Inzaghi prefirió no tenerlo en cuenta.

Mucho tuvo que ver también que el próximo lunes se enfrenta con Al-Gharafa de Qatar como visitante por una nueva fecha de la Champions League de Asia.

Allí sí es muy probable que Darwin Núñez pueda viajar y estar al menos a la orden en un encuentro de mayor trascendencia.

