Los dos goles, el primero, un golazo, que anotó Franco Escobar, flamante refuerzo de Peñarol para 2026, este año en la MLS de Estados Unidos; mirá los videos

Peñarol logró el pasado jueves su primera incorporación para la temporada venidera con más dos meses de antelación. Se trata del argentino Franco Escobar, quien juega como lateral derecho y que tuvo una extensa trayectoria en clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Como informó Referí, el futbolista argentino tiene 30 años y debutó en Newell's Old Boys en 2015.

En 2018 pasó a Atlanta United, pasó luego a Los Angeles FC y Houston Dynamo, que es su actal club.

Fue campeón de la MLS en 2017 con Atlanta y 2022 con Los Angeles. También ganó dos US Open, uno en 2019 con Atlanta y otro en 2023 con Houston.

Allí fue compañero de Eric Remedi, actual futbolista de Peñarol, y Diego Aguirre lo pidió en setiembre pasado al presidente Ignacio Ruglio para suplir el lugar que dejará Pedro Milans, quien se irá del club a fin de año.

Los dos goles que anotó Franco Escobar esta temporada

Franco Escobar convirtió dos goles en la presente temporada de la MLS de Estados Unidos para Houston Dynamo.

El primero de ellos, fue un verdadero golazo contra San Diego FC.

Se terminaba el primer tiempo y empataban como visitantes 1-1, pero Escobar le pegó de afuera del área y anotó un verdadero golazo para el 2-1 de su equipo.

El segundo tanto lo convirtió a los 11 minutos contra Portland Timbers, el equipo de Jonathan Rodríguez y de Felipe Caballero, quien se encuentra lesionado en estos momentos.

Aquí se puede ver ese otro gol: