Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

La bronca del delantero saudí que dejó la cancha porque le dio ingreso a Darwin Núñez en otro triunfo de Al-Hilal: mirá el video

En el fútbol de Arabia Saudita también pasan este tipo de cosas, ya que no es la excepción

28 de octubre 2025 - 14:47hs

Darwin Núñez ganó este martes un nuevo partido con su equipo, Al-Hilal, que venció 1-0 a Al-Okhdood jugando como visitante por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, y sigue sumando victorias.

El uruguayo, como la mayoría de los titulares, fue suplente en esta ocasión, ya que su club tiene un importante calendario por delante y el técnico italiano, Simone Inzaghi, prefirió darles pocos minutos.

Cabe señalar que Al-Hilal le da mayor trascendencia a la Saudi Pro League en la que marcha segundo de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y también a la Champions League de Asia.

El momento de bronca de un saudí por el ingreso de Darwin Núñez

Al-Hilal ganaba ya 1-0 mediante un gol convertido por su goleador, Leonardo, de tiro penal, una falta que a él mismo le habían cometido.

Lorena Perrone llegó a Las Palmas y fue directo a saludar a su hijo Jeremía Recoba, quien fue operado de su rodilla derecha
ESPAÑA

El tierno mensaje de Lorena Perrone, esposa del Chino Recoba y mamá de Jeremía, quien llegó directo al sanatorio para saludarlo tras su operación de rodilla

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La "mala noticia" para Federico Valverde en Real Madrid de cara a los partidos que vienen

Ya en el complemento, Simone Inzaghi pensó en variantes y le dio cabida a tres titulares.

Entonces fue el momento para que Darwin Núñez ingresara a los 65 minutos.

El uruguayo reemplazó al saudí Abdullah Al-Hamdan, quien juega desde hace cinco años en el club y llegó a defender a la selección de Arabia Saudita.

Pero al salir, por más que lo saludó, el futbolista no ocultó su bronca por el cambio y por tener que salir de la cancha.

Temas:

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Peirano en Nacional
NACIONAL

Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

jadson Viera
EL PERFIL

Jadson Viera: campeón con Danubio, ganador clásico con Nacional ante Peñarol, ayudante del Cacique Medina y grandes campañas en Boston River

Jadson Viera
NACIONAL

Nacional hizo oficial la llegada de Jadson Viera como entrenador y anunció cuál será su cuerpo técnico

Pablo Peirano 
NACIONAL

"Decisión unánime" y "asesoramiento" de la dirección deportiva: así comunicó Nacional el cese de Pablo Peirano como entrenador

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos