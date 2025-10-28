La bronca del delantero saudí que dejó la cancha porque le dio ingreso a Darwin Núñez en otro triunfo de Al-Hilal: mirá el video

Darwin Núñez ganó este martes un nuevo partido con su equipo, Al-Hilal, que venció 1-0 a Al-Okhdood jugando como visitante por los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, y sigue sumando victorias.

El uruguayo, como la mayoría de los titulares, fue suplente en esta ocasión, ya que su club tiene un importante calendario por delante y el técnico italiano, Simone Inzaghi, prefirió darles pocos minutos.

Cabe señalar que Al-Hilal le da mayor trascendencia a la Saudi Pro League en la que marcha segundo de Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, y también a la Champions League de Asia.

Al-Hilal ganaba ya 1-0 mediante un gol convertido por su goleador, Leonardo, de tiro penal, una falta que a él mismo le habían cometido.

Ya en el complemento, Simone Inzaghi pensó en variantes y le dio cabida a tres titulares.

Entonces fue el momento para que Darwin Núñez ingresara a los 65 minutos.

El uruguayo reemplazó al saudí Abdullah Al-Hamdan, quien juega desde hace cinco años en el club y llegó a defender a la selección de Arabia Saudita.

Pero al salir, por más que lo saludó, el futbolista no ocultó su bronca por el cambio y por tener que salir de la cancha.