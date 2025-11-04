Nuevo director general del IICA: Muhammad Ibrahim, de Guyana, fue electo y asumirá en enero

IICA: el nuevo director general, electo este martes en Brasilia, asumirá en enero de 2026 la responsabilidad que le fue conferida.

Muhammad Ibrahim , de Guyana, fue elegido como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( IICA ) para el período 2026-2030, se informó este martes 4 de noviembre a El Observador desde el instituto con sede en San José de Costa Rica.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La elección la realizaron, por mayoría, los ministros de Agricultura de las Américas, durante la 23a Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) , máximo órgano de gobierno del IICA.

El encuentro tiene lugar en Brasilia y es organizado por el gobierno brasileño junto al organismo hemisférico.

EDUCACIÓN El canal que el MGAP activó en WhatsApp para comunicarse con productores y otros actores del sector ganadero

TECNOLOGÍA Startup creada por uruguayos suma valor a ganaderos, frigoríficos y medioambiente y está en la final del mundo

El ganador compitió contra Fernando Mattos, candidato de Uruguay, quien de inmediato felicitó al vencedor.

Ibrahim obtuvo 24 de los 32 votos posibles y el resto optaron por darle su respaldo a Mattos.

"Forjar un horizonte de cooperación"

“Trabajaremos con todas las naciones del continente americano para forjar un horizonte de cooperación. Me siento honrado y agradecido por haber sido elegido para liderar esta gran institución. Reconozco el notable trabajo realizado por el director general Manuel Otero”, afirmó Ibrahim al aceptar el cargo.

Ibrahim es un ingeniero agrónomo con amplia experiencia en gestión internacional que dedicó 35 años a la construcción de redes para aumentar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en las Américas.

Fue propuesto para el liderar el IICA por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana.

El nuevo Director General asumirá su cargo el próximo 15 de enero, durante una ceremonia que se realizará en la sede central del IICA, en San José de Costa Rica.

El elegido será el sucesor del veterinario argentino Manuel Otero, quien encabeza el organismo desde 2018, ya que en 2021 fue reelegido para el puesto.

Sobre el IICA

Es el organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano, cuya misión es estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.