Estados Unidos oficializó su respaldo a Guyana en la disputa por la dirección del IICA

El gobierno de Estados Unidos anunció su apoyo al candidato de Guyana, Muhammad Ibrahim , para encabezar el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el período 2026-2030 . La señal refuerza la ventaja que el agrónomo viene acumulando en la región, a pocos días de la elección que se realizará el martes 4 de noviembre en Brasilia, durante la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025.

El respaldo estadounidense fue comunicado por el Foreign Agricultural Service (FAS) , la agencia de servicios exteriores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ( USDA ), a través de una publicación en redes sociales. “ El USDA espera con interés trabajar con Ibrahim en el IICA y continuar una asociación constructiva con Guyana ”, expresó el organismo en un mensaje difundido en X.

Ibrahim compite con el exministro uruguayo de Ganadería, Fernando Mattos , y con la ministra de Agricultura de Honduras, Laura Suazo . Mattos cuenta con el respaldo explícito de Uruguay y, según fuentes regionales, Brasil y Chile también se inclinarían por acompañar su postulación .

El candidato ganador asumirá el próximo 15 de enero por un período de cuatro años, en reemplazo del actual director general del organismo, el argentino Manuel Otero .

El apoyo anunciado por Estados Unidos se suma a los ya expresados por México, República Dominicana, Paraguay, Perú, Ecuador y las 14 naciones de Caricom, un bloque amplio que incluye gobiernos de distintos signos políticos y alineamientos internacionales. La magnitud de los respaldos consolida a Ibrahim como el candidato con mayor apoyo regional en la antesala de la votación.

Respaldo del sector privado estadounidense

Además del posicionamiento del USDA, Ibrahim recibió en las últimas horas apoyos relevantes desde organizaciones agrícolas de Estados Unidos. La American Farm Bureau Federation y la entidad FarmForward expresaron su respaldo, según señaló el exembajador estadounidense ante la FAO y productor agrícola Kip Tom.

A su vez, Corey Rosenbusch, director ejecutivo del Instituto de Fertilizantes de Estados Unidos —que representa a 250 empresas proveedoras de nutrientes para cultivos— destacó en una carta que “se complace en respaldar al Dr. Muhammad Ibrahim, de Guyana”, y subrayó que “con más de 30 años de experiencia en el sector agrícola […] posee la experiencia necesaria para impulsar el IICA y lograr una mayor alineación en las políticas agrícolas de nuestro hemisferio”.

El perfil del candidato

Ibrahim es ingeniero agrónomo y cuenta con 35 años de trayectoria en cooperación agrícola en las Américas. Fue director general del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), con sede en Costa Rica, y también director de Cooperación Técnica del IICA, funciones que lo posicionan como un perfil con conocimiento profundo de los desafíos y políticas agrícolas del continente.