Misil de Irán cayó en localidad de Israel con centro nuclear: no se han detectado niveles anormales de radiación

Dos misiles de Irán cayeron en una localidad de Israel que alberga la mayor instalación nuclear , sin que el sistema de defensa de este país pudiera interceptarlos. Horas antes, el régimen de los ayatolá denunció un ataque estadounidense e israelí hacia uno de sus centros nucleares .

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó el ataque hacia la instalación israelí y por el momento "no se han detectado niveles anormales de radiación" . La organización perteneciente a las Naciones Unidas también informó que "no ha recibido ninguna indicación de daños" en este centro de investigación nuclear.

Las explosiones en la ciudad israelí de Dimona , donde está el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, causó 47 heridos , entre ellos un niño de 10 años grave y una mujer en estado moderado.

La escalada en el conflicto que suponen los ataques de Israel e Irán al mayor yacimiento de gas del mundo

Irán dice que la instalación nuclear de Natanz fue atacada por fuerzas de EEUU e Israel

El resto de heridos, según informó el servicio de emergencias de Israel, fueron lesiones por metralla, así como también heridas mientras se dirigían a zonas protegidas o cuadros de pánico.

El Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de este país informó del derrumbe de un edificio en esa localidad, lo que provocó un incendio en la zona. Otros ataques iraníes hacia distintas ciudades, que tampoco lograron ser interceptados, hicieron que el número de heridos superara los 100.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la guerra contra Irán y el Líbano continuará. "Esta es una noche muy difícil en la campaña por nuestro futuro", expresó Netanyahu.

La Organización de Energía Atómica de Irán había denunciado que la instalación nuclear de Natanz, en el centro de este país, había sido atacada en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel.

La organización condenó el ataque y afirmó que es una "violación del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y otras regulaciones relacionadas con seguridad y protección nuclear".

Con información de EFE.