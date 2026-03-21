Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol contra Cerro: "Vamos bien, no es para decir que estamos extraordinario", y los elogios a Eduardo Darias

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , aseguró que está contento con el nivel de Peñarol luego de la victoria del carbonero por 3-1 contra Cerro de este sábado por la noche, y volvió a poner la mira en la preparación para el comienzo de la Copa Libertadores.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Aguirre fue consultado en primer lugar por la polémica expulsión de Maximiliano Olivera , tras el penal cometido contra Augusto Cambón .

"En un partido que estábamos jugando muy bien y siendo muy superiores se da esa situación de juego , que no puedo hablar mucho porque no la vi . Maxi me dice que no llegó a ser una falta . Hay que verlo, pero sí trastocó un partido que estaba tranquilo, que daba la sensación que estaba ganado , y el fútbol tiene esas cosas lindas que una jugada te cambia todo ", respondió el DT.

Luego, el técnico habló sobre los cambios que puso de arranque en el partido: indicó que Sebastián Britos entró al arco pensando en los partidos que va a tener que disputar en el arranque de la Libertadores, por la suspensión de Washington Aguerre ; marcó que "ya era hora de darle minutos" a Maximiliano Lemos, porque lo van a precisar "más adelante", y valoró los ingresos de Luis Angulo y Eduardo Darias , destacando que este último "lo hizo muy bien".

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apetura tras la victoria de Peñarol contra Cerro: el carbonero comparte el primer lugar con Racing

"Estamos pensando en lo actual, pero también en todo lo que viene", agregó el entrenador carbonero.

Aguirre también destacó que el equipo entró concentrado al partido, algo que debían "mejorar" antes del comienzo de la Libertadores. "Tenemos que encontrar el mejor juego para estar como todos queremos para esa etapa. Vamos bien, no es para decir que estamos extraordinario porque nada que ver, pero estamos dando pasitos que nos van a hacer cada vez mejor", explicó.

"No quiero decir que estamos excelente, pero en un año con dificultades, con jugadores lesionados, con 15 jugadores nuevos, que no se conocían, con cambios de sistema, (que) fuimos rotando y probando cosas, no es normal estar en un nivel al que vamos a llegar. Nos quedan tres partidos previo a la Libertadores, son 20 días, los jugadores se están recuperando, Franco (Escobar) que está muy bien, el Indio (Nicolás Fernández) que está en un ritmo bárbaro... creo que vamos a estar a nivel de competir", continuó.

Luego, el DT dijo que Darias tuvo un partido "excelente", y aseguró estar "muy contento" por verlo volver a las canchas: "Después de un año viéndolo recuperarse, en el gimnasio, solo él sabe lo que sufrió. También tuvo ese percance de salud. Verlo con esa energía que contagia, bienvenido Eduardo Darias".