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El cambio especial que tendrá Peñarol en su vestimenta en el partido contra Cerro, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down

Varios clubes del mundo realizan actividades para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, como Barcelona, que utilizó una tipografía diseñada por una joven con el síndrome

21 de marzo de 2026 16:24 hs
El equipo de Peñarol antes de enfrentar a Albion

El equipo de Peñarol antes de enfrentar a Albion

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol recibirá a Cerro este sábado por la noche en el Campeón del Siglo, en un partido en el que buscará mantenerse en la punta del Torneo Apertura junto a Deportivo Maldonado.

Para este encuentro el carbonero estrenará un cambio especial en su vestimenta, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra justamente todos los 21 de marzo.

Según informó el aurinegro en un comunicado publicado en sus redes sociales, hoy los jugadores del club jugarán el partido con medias de diferente color, amarillas y negras.

"Hoy salimos a la cancha con medias diferentes. Porque ser distintos es lo que nos hace únicos. Porque hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down", afirmó Peñarol en sus redes.

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La institución también invitó a los hinchas que concurran hoy al Campeón del Siglo a sumarse a la movida: "Invitamos a todos los hinchas a concurrir con medias distintas para representar la diversidad y el valor de ser diferentes".

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Distintos clubes del mundo conmemoran año a año el Día Mundial del Síndrome de Down. Uno de los últimos fue el Barcelona, que jugó sus dos partidos contra el Newcastle por la Champions League con números y letras diseñadas por Anna Vives, una chica con síndrome de Down.

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