El cambio especial que tendrá Peñarol en su vestimenta en el partido contra Cerro, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down

Peñarol recibirá a Cerro este sábado por la noche en el Campeón del Siglo , en un partido en el que buscará mantenerse en la punta del Torneo Apertura junto a Deportivo Maldonado .

Para este encuentro el carbonero estrenará un cambio especial en su vestimenta , para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down , que se celebra justamente todos los 21 de marzo .

Según informó el aurinegro en un comunicado publicado en sus redes sociales, hoy los jugadores del club jugarán el partido con medias de diferente color, amarillas y negras.

"Hoy salimos a la cancha con medias diferentes. Porque ser distintos es lo que nos hace únicos. Porque hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down", afirmó Peñarol en sus redes.

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La institución también invitó a los hinchas que concurran hoy al Campeón del Siglo a sumarse a la movida: "Invitamos a todos los hinchas a concurrir con medias distintas para representar la diversidad y el valor de ser diferentes".

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Porque ser distintos es lo que nos hace únicos.



Porque el hoy conmemoramos el día mundial del Síndrome de Down.



¡Sumate a la movida! pic.twitter.com/swE4uyOgpt — PEÑAROL (@OficialCAP) March 21, 2026

Distintos clubes del mundo conmemoran año a año el Día Mundial del Síndrome de Down. Uno de los últimos fue el Barcelona, que jugó sus dos partidos contra el Newcastle por la Champions League con números y letras diseñadas por Anna Vives, una chica con síndrome de Down.