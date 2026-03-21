El día que el Polaco Goyeneche, el hincha más famoso de Platense, se declaró seguidor de Peñarol y le reclamó una camiseta a Fernando Morena

El cantante de tango, Roberto "El Polaco" Goyeneche fue el hincha más famoso de Platense, equipo argentino que en este 2026 jugará por primera vez la Copa Libertadores luego de haber ganado el Torneo Apertura 2025, y será rival de Peñarol .

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En 1987, Goyeneche, nacido en 1926 y que falleció de neumonía en 1994, fue entrevistado por El Diario de Uruguay.

El medio hizo un breve extracto de la nota días después, referenciando lo que Goyeneche dijo de Peñarol, equipo del que se declaró hincha en Uruguay.

Según la web 1981.uy, Peñarol solo jugó dos veces en la historia contra Platense , ambos en partidos amistosos.

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Perdió 4-3 en 1930 en Pocitos, en partido donde Lorenzo Fernández erró deliberadamente un penal sobre la hora para que el Calamar se llevara la copa.

En 1938 jugaron en el Centenario y Peñarol ganó 4-2.

El Polaco dijo ser hincha de Peñarol, en Uruguay, por Elio "El Loco" Montaño, un argentino que jugó en el aurinegro entre 1965 y 1958 con 101 encuentros disputados y 68 goles, incluidos tres a Nacional.

Montaño era todo un personaje en las canchas y se caracterizaba por narrar en cancha las jugadas como si fuera relator y adelantaba los goles que iba a convertir.

Fue campeón uruguayo en 1958 con Peñarol y si bien nunca jugó en Platense, se granjeó la admiración de uno de los mejores cantantes de tango de la historia.

Goyeneche dijo que Fernando Morena, que en 1987 ya se había retirado, le debía una camiseta que le había prometido.

El 22 de abril de 1984, Fernando Morena fue protagonista de un hecho muy recordado por la hinchada de Platense.

El Potrillo jugaba en Boca Juniors, tras irse de Peñarol a fines de 1983, y en partido ante Platense su equipo ganaba 2-0, marcando el segundo, de penal, el delantero uruguayo.

Fue entonces cuando se lesionó el golero Gabriel Puentedura y como no tenían más cambios tuvo que ir al arco el lateral izquierdo Oscar López Turetich.

Platense igualó marcando uno de los goles el volante uruguayo Miguel Falero, campeón de América y del mundo con Peñarol en 1982, igual que Morena.

Cerca del final, Morena tuvo en sus manos la llave del triunfo con un penal contra un golero improvisado. Pero López Turetich no solo atajó el remate sino también el rebote.