Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apetura tras la victoria de Peñarol contra Cerro: el carbonero comparte el primer lugar con Racing

Peñarol le ganó 3-1 a Cerro y volvió a la punta del Torneo Apertura, que comparte junto a Racing.

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Con los goles de Matías Arezo y Luis Angulo, el carbonero superó a un Cerro que descontó con un tanto de Cristian Barros y alcanzó los 16 puntos, que lo dejan arriba en la tabla. Cerro, en tanto, sigue último con 2 puntos.

Se disputaron cuatro partidos este sábado. En la mañana Racing venció a Liverpool 1-0 para mantenerse en la punta. Horas después Montevideo City Torque venció 2-1 a Central Español para acercarse a la punta y, antes del partido de Peñarol, Wanderers superó 2-1 a Danubio.

Nacional cosechó este viernes una nueva y preocupante derrota al caer 2-1 contra Defensor Sporting en el arranque de la fecha. Quedó en el noveno puesto, y la serie de malos resultados y rendimientos le costó el cargo a Jadson Viera como entrenador tricolor.

Defensor Sporting 2-1 Nacional por el Torneo Apertura: de atrás y con un gran segundo tiempo, el violeta ganó y el tricolor queda muy complicado

Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura, de viernes a domingo, con salida de Nacional y Peñarol de local ante Cerro; mirá partidos, canchas, jueces y horarios

La etapa arrancó con el trascendente triunfo de Cerro Largo sobre Deportivo Maldonado, que es uno de los líderes junto a Racing y Peñarol.

Así está la tabla de posiciones en el Torneo Apertura:

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Mirá en esta nota los partidos que se jugarán el domingo para completar la fecha.