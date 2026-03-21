Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apetura tras la victoria de Peñarol contra Cerro: el carbonero comparte el primer lugar con Racing

Peñarol le ganó 3-1 a Cerro y volvió a la punta del Torneo Apertura, que comparte junto a Racing.
Con los goles de Matías Arezo y Luis Angulo, el carbonero superó a un Cerro que descontó con un tanto de Cristian Barros y alcanzó los 16 puntos, que lo dejan arriba en la tabla. Cerro, en tanto, sigue último con 2 puntos.
Se disputaron cuatro partidos este sábado. En la mañana Racing venció a Liverpool 1-0 para mantenerse en la punta. Horas después Montevideo City Torque venció 2-1 a Central Español para acercarse a la punta y, antes del partido de Peñarol, Wanderers superó 2-1 a Danubio.
Nacional cosechó este viernes una nueva y preocupante derrota al caer 2-1 contra Defensor Sporting en el arranque de la fecha. Quedó en el noveno puesto, y la serie de malos resultados y rendimientos le costó el cargo a Jadson Viera como entrenador tricolor.
La etapa arrancó con el trascendente triunfo de Cerro Largo sobre Deportivo Maldonado, que es uno de los líderes junto a Racing y Peñarol.
Así está la tabla de posiciones en el Torneo Apertura:
Mirá en esta nota los partidos que se jugarán el domingo para completar la fecha.