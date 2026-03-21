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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apetura tras la victoria de Peñarol contra Cerro: el carbonero comparte el primer lugar con Racing

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura disputadas dos de las tres jornadas de la séptima fecha

21 de marzo de 2026 21:51 hs
Diego Aguirre junto a Matías Arezo

Diego Aguirre junto a Matías Arezo

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Con los goles de Matías Arezo y Luis Angulo, el carbonero superó a un Cerro que descontó con un tanto de Cristian Barros y alcanzó los 16 puntos, que lo dejan arriba en la tabla. Cerro, en tanto, sigue último con 2 puntos.

Se disputaron cuatro partidos este sábado. En la mañana Racing venció a Liverpool 1-0 para mantenerse en la punta. Horas después Montevideo City Torque venció 2-1 a Central Español para acercarse a la punta y, antes del partido de Peñarol, Wanderers superó 2-1 a Danubio.

Nacional cosechó este viernes una nueva y preocupante derrota al caer 2-1 contra Defensor Sporting en el arranque de la fecha. Quedó en el noveno puesto, y la serie de malos resultados y rendimientos le costó el cargo a Jadson Viera como entrenador tricolor.

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La etapa arrancó con el trascendente triunfo de Cerro Largo sobre Deportivo Maldonado, que es uno de los líderes junto a Racing y Peñarol.

Así está la tabla de posiciones en el Torneo Apertura:

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Mirá en esta nota los partidos que se jugarán el domingo para completar la fecha.

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