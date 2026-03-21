Peñarol vs Cerro EN VIVO: Diego Aguirre y Álvaro Pintos confirmaron sus oncenas para el partido en el Campeón del Siglo, con varios cambios por lado

Un partido sin público de Cerro
El partido entre Peñarol y Cerro se disputará sin hinchas del elenco visitante, tal como pretendían los aurinegros. Así lo hizo saber el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa que dio este jueves en Punta de Rieles tras la ceremonia de egreso de la Escuela Nacional de Policía. "La recomendación del Ministerio del Interior es que se juegue sin público visitante", dijo Negro.
Como suele ocurrir, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mesa Ejecutiva, órgano que fija los partidos, siguen esta recomendación de la cartera estatal y por esa razón, el encuentro no tendrá hinchas de Cerro.
El miércoles, tras una decisión adoptada el martes por la noche en consejo directivo, Peñarol envió una nota a la Mesa Ejecutiva informando que había decidido "aplicar el derecho de admisión a los hinchas de Cerro" y le pedía al órgano presidido por Álvaro Rivero que tomara las "prevenciones" del caso, basado en los incidentes ocasionados por la hinchada cerrense en el anterior partido disputado entre ambos en el Campeón del Siglo.
La Mesa Ejecutiva remitió la nota al área jurídica de la AUF antes de adoptar una decisión porque se encontraron ante un hecho que no registraba antecedentes: el pedido de un club de aplicarle derecho de admisión a la hinchada del otro.
Horas después surgió el rumor de que la Mesa había obligado a Peñarol a venderle entradas a la hinchada de Cerro, lo que despertó críticas de Ignacio Ruglio, pero finalmente se conoció que el organismo de AUF aceptó la recomendación de Interior, como es costumbre, y determinó que el partido se jugara sin público visitante.