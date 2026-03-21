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Peñarol vs Cerro EN VIVO: Diego Aguirre y Álvaro Pintos confirmaron sus oncenas para el partido en el Campeón del Siglo, con varios cambios por lado

El encuentro entre Peñarol y Cerro comenzará a las 19:30 y tendrá el arbitraje central de Andrés Matonte

21 de marzo 2026 - 17:50hs
Eduardo Darias volverá al once titular de Peñarol

Eduardo Darias volverá al once titular de Peñarol

Leo Fernández en la llegada de Peñarol al Campeón del Siglo

Leo Fernández en la llegada de Peñarol al Campeón del Siglo

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Estadio Luis Tróccoli en el último partido entre ambos

Cerro le ganó a Peñarol 2-0 en el Estadio Luis Tróccoli en el último partido entre ambos

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

EN VIVO

Peñarol y Cerro se enfrentarán este sábado por la noche en el Campeón del Siglo, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. El carbonero buscará volver a la punta del torneo junto a Deportivo Maldonado, mientras que Cerro quiere su primera victoria en el año tras la salida del DT Nelson Abeijón.

El encuentro comenzará a las 19:30 y no contará con hinchada de Cerro, debido a que el Ministerio del Interior reportó que no estaban dadas las garantías para la presencia de esta parcialidad. El arbitraje estará a cargo de Andrés Matonte.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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El cambio de vestimenta que estrenará Peñarol por una fecha especial

Para este encuentro el carbonero estrenará un cambio especial en su vestimenta, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra justamente todos los 21 de marzo.

Según informó el aurinegro en un comunicado publicado en sus redes sociales, hoy los jugadores del club jugarán el partido con medias de diferente color, amarillas y negras.

"Hoy salimos a la cancha con medias diferentes. Porque ser distintos es lo que nos hace únicos. Porque hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down", afirmó Peñarol en sus redes.

La institución también invitó a los hinchas que concurran hoy al Campeón del Siglo a sumarse a la movida: "Invitamos a todos los hinchas a concurrir con medias distintas para representar la diversidad y el valor de ser diferentes".

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Las tablas de posiciones antes del encuentro

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Cinco cambios en el villero

En su partido a cargo como interino, Álvaro Pintos probará cinco cambios en el Campeón del Siglo para enfrentar a Peñarol, con un cambio de esquema de 4-3-3 a 4-4-1-1 con respecto a la derrota 1-0 con Progreso de la pasada fecha.

En defensa Facundo Butti ingresa por Juan Cruz Guasone y Gianni Rodríguez se mete en el lateral izquierdo en lugar de Nahuel Sena, que hoy jugará como volante por izquierda en lugar de Tiago Rijo. En el medio, además, Emmanuel Carlos (como volante por derecha) y Agustín Miranda se meten en lugar de Jairo Amaro y Brahian Alemán. En el ataque Cristian Barros pasa de extremo por derecha a mediapunta, y Augusto Cambón sustituye a Bruno Morales.

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Confirmado Cerro

Álvaro Pintos pondrá el siguiente once inicial en el Campeón del Siglo: Fabrizio Correa; Damián Suárez, Alejo Macelli, Facundo Butti, Gianni Rodríguez; Emmanuel Carlos, Agustín Miranda, Emiliano Sosa, Nahuel Sena; Cristian Barros; Augusto Cambón.

En el banco de suplentes estarán: Diego Capdevilla, Juan Cruz Guasone, Mateo Arguello, Jairo Amaro, Rodrigo Mederos, Alejandro Severo, Brahian Aleman, Tiago Rijo, Bruno Morales, Santiago Paiva.

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Cuatro cambios en el carbonero

Diego Aguirre probará una oncena con cuatro variantes respecto al once que comenzó el partido contra Albion el pasado fin de semana.

Sebastián Britos ingresa al arco carbonero en lugar de Washington Aguerre, en medio de la rotación que aplicará el entrenador carbonero en la previa del comienzo de la Copa Libertadores. Maximiliano Lemos sustituirá a Emanuel Gularte en la zaga. Eduardo Darias, de nuevo en el equipo tras varias semanas afuera, y Luis Angulo reemplazarán a Jesús Trindade y Gastón Togni.

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Confirmado Peñarol

Diego Aguirre eligió el siguiente once titular para enfrentar a Cerro: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Luis Angulo; Matías Arezo.

En el banco de suplentes estarán: Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Kevin Rodríguez, Matías González, Germán Barbas, Jesús Trindade, Gastón Togni, Stiven Mulethaler, Leandro Umpiérrez, Facundo Batista.

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¿Quién dirigirá a Cerro contra Peñarol?

En la semana Cerro anunció la renuncia de su DT Nelson Abeijón, luego de un arranque de campeonato en el que solo pudo lograr dos empates en seis fechas.

El villero anunció como su reemplazo a Alejandro Apud, pero el entrenador no podrá estar presente en el partido por un asunto personal. Por ese motivo, el gerente deportivo Álvaro Pintos será el encargado de dirigir al equipo en el Campeón del Siglo.

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Los árbitros del partido

Andrés Matonte será el árbitro principal del encuentro. Estará acompañado en cancha por los asistentes Carlos Barreiro y Matías Rodríguez, y el cuarto árbitro Andrés Martínez. En el VAR estarán Leodán González y Santiago Fernández.

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Los convocados de Cerro

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Los convocados y el probable de Peñarol

No están en la lista de convocados los futbolistas Abel Hernández, Lucas Hernández, Nahuel Herrera, Diego Laxalt y Brandon Álvarez por sus respectivas lesiones, pero si regresa Eduardo Darias luego de un tiempo de inactividad.

Diego Aguirre partiría a la cancha con: Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

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Final del tercer partido del sábado: Wanderers venció 2-1 a Danubio

En el tercer partido de este sábado, Wanderers venció 2-1 a Danubio de local y sumó puntos fundamentales para la lucha por la salvación.

Mateo Peralta puso el 1-0 para Danubio a los 24 minutos, pero Leandro Zazpe empató el partido para el bohemio sobre el final del primer tiempo. A los 58 minutos Jonás Luna dio vuelta el marcador para Wanderers, que alcanzó los 11 puntos en el Apertura y alcanzó la línea de Danubio.

En los dos partidos previos, Racing venció 1-0 a Liverpool en la mañana, y Montevideo City Torque superó 2-1 a Central Español a principios de la tarde.

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Un partido sin público de Cerro

El partido entre Peñarol y Cerro se disputará sin hinchas del elenco visitante, tal como pretendían los aurinegros. Así lo hizo saber el ministro del Interior, Carlos Negro, en una conferencia de prensa que dio este jueves en Punta de Rieles tras la ceremonia de egreso de la Escuela Nacional de Policía. "La recomendación del Ministerio del Interior es que se juegue sin público visitante", dijo Negro.

Como suele ocurrir, la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mesa Ejecutiva, órgano que fija los partidos, siguen esta recomendación de la cartera estatal y por esa razón, el encuentro no tendrá hinchas de Cerro.

El miércoles, tras una decisión adoptada el martes por la noche en consejo directivo, Peñarol envió una nota a la Mesa Ejecutiva informando que había decidido "aplicar el derecho de admisión a los hinchas de Cerro" y le pedía al órgano presidido por Álvaro Rivero que tomara las "prevenciones" del caso, basado en los incidentes ocasionados por la hinchada cerrense en el anterior partido disputado entre ambos en el Campeón del Siglo.

La Mesa Ejecutiva remitió la nota al área jurídica de la AUF antes de adoptar una decisión porque se encontraron ante un hecho que no registraba antecedentes: el pedido de un club de aplicarle derecho de admisión a la hinchada del otro.

Horas después surgió el rumor de que la Mesa había obligado a Peñarol a venderle entradas a la hinchada de Cerro, lo que despertó críticas de Ignacio Ruglio, pero finalmente se conoció que el organismo de AUF aceptó la recomendación de Interior, como es costumbre, y determinó que el partido se jugara sin público visitante.

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Un cisma en la otra vereda

A pocas horas del partido entre Peñarol y Cerro, se confirmó que Jadson Viera ya no será el entrenador de Nacional. Tras la derrota contra Defensor Sporting el DT campeón uruguayo perdió la confianza de la directiva, que está a detalles de cerrar la llegada de Jorge Bava.

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Comienza el blog de Referí del partido entre Peñarol y Cerro

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