Peñarol vs Cerro EN VIVO: Diego Aguirre y Álvaro Pintos confirmaron sus oncenas para el partido en el Campeón del Siglo, con varios cambios por lado

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El cambio de vestimenta que estrenará Peñarol por una fecha especial

Para este encuentro el carbonero estrenará un cambio especial en su vestimenta, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra justamente todos los 21 de marzo.

Según informó el aurinegro en un comunicado publicado en sus redes sociales, hoy los jugadores del club jugarán el partido con medias de diferente color, amarillas y negras.

"Hoy salimos a la cancha con medias diferentes. Porque ser distintos es lo que nos hace únicos. Porque hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down", afirmó Peñarol en sus redes.

La institución también invitó a los hinchas que concurran hoy al Campeón del Siglo a sumarse a la movida: "Invitamos a todos los hinchas a concurrir con medias distintas para representar la diversidad y el valor de ser diferentes".