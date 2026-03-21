La uruguaya que empezó a publicar planes en Instagram después de la pandemia, hoy suma más de 90.000 seguidores y decidió lanzar su propia app

En 2023 hubo tres razones que motivaron a la uruguaya Belén Urruti a empezar a subir contenido a sus redes sociales. Sentía que su vida social no se había reactivado del todo después de la pandemia, quería encontrar experiencias interesantes para hacer sin tener que gastar y buscaba acortar sus tiempos de producción de contenidos como editora audiovisual.

Con esa idea en mente, y el impulso de su psicólogo, empezó a compartir recomendaciones de actividades gratis para hacer en Montevideo a través de su cuenta de Instagram , que a día de hoy supera los 90.000 seguidores.

Ese crecimiento, sumado a una agenda de eventos en Montevideo que se incrementó en los últimos años y una comunidad que cada vez le demandaba más recomendaciones, hicieron que Urruti decidiera dar un paso más y lanzar su propia aplicación en los últimos días (Hay Plan!) junto al desarrollador Kevin Correa.

Nació en una familia vinculada al turismo en Uruguay, tiene 21 años y ahora busca construir su propio nombre en uno de los hoteles más importantes de París

“Pensar en que 90.000 personas deciden seguirme y compartir conmigo mis días, los paseos y las actividades para mi es muy lindo. Pero me estaba pasando que mucha gente se perdía los planes porque el algoritmo tiene una forma de funcionar y si no te saltó el video te lo perdiste o que me enviaban eventos que eran dentro de dos horas y yo no podía ponerme a hacer un video y compartirlo por historias en ese tiempo”, contó sobre cómo nació la solución.

La aplicación, explicó Correa -quien viene del mundo de las startups- está pensada como una plataforma integral para descubrir y compartir planes.

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“Cuando entrás, tenés una sección de inicio donde aparecen todos los eventos, con filtros por destacados, por día o por fin de semana. También hay un mapa interactivo: hacés zoom y podés ver qué está pasando en cada zona”, detalló.

A su vez, cualquier usuario puede subir su propio plan: desde organizadores y ticketeras hasta personas particulares. “Puede ser desde un evento pago hasta algo tan simple como organizar una juntada para tomar mate en la rambla”, explicó.

La app también incorpora funciones sociales. Cada evento cuenta con un chat para intercambiar mensajes en tiempo real y, si surge afinidad, los usuarios pueden enviar solicitudes de amistad y continuar la conversación de forma privada.

“La experiencia de usuario es lo más sencilla posible, tratamos de que cualquier persona por más que no tenga mucha idea de tecnología lo pueda usar”, agregó.

En este sentido, el público objetivo de la app, detallaron los fundadores, va desde los 28 a los 35 años. Sin embargo han identificado otras tendencias; por ejemplo, personas de más de 40 que se suman o estudiantes del interior que se vinieron a vivir a la capital que la utilizan para interactuar y conocer personas.

En solo 10 días la aplicación ya tiene más de 10.000 usuarios y los jóvenes proyectan llegar al final del año a los 50.000.

“Para el 2028 queremos llegar a 200.000 usuarios y estar buscando la expansión regional hacia Argentina”, contó el fundador.

Urruti detalló que recibieron consultas desde Argentina, Chile e incluso México para preguntarles si proyectan lanzar la solución en estos destinos y detalló que entre su publico también tiene un importante nicho de turistas.

Su idea es buscar posibles ticketeras o socios estratégicos que se quieran unir a ellos y ayudarlos en la expansión, detallaron y apuntaron que también manejan la posibilidad de irse unos meses a desarrollar a esos destinos.

En este sentido, el modelo de monetización actual se apoya en los organizadores y productoras de eventos, que pueden pagar por destacar sus propuestas dentro de la app. Publicar un evento pago tiene un costo, al que se suma un monto adicional si se busca darle mayor visibilidad dentro de la plataforma.

Para los eventos gratuitos, en tanto, la aplicación permite publicar hasta dos sin cargo, y a partir del tercero, se aplica una tarifa.

“Tenemos varios modelos de monetización que se van a ir desbloqueando progresivamente a medida que avanzamos con la app”, detalló Urruti. Entre los próximos pasos, adelantó, está la posibilidad de incorporar la compra de entradas directamente dentro de la plataforma, como una vía adicional para generar ingresos.

"Me sorprende que en Montevideo cada vez pasan más cosas, muchos espacios culturales se animaron a hacer sus propios proyectos, y muchas cafeterías y lugares privados empezaron a apostar por la cultura. Montevideo cada vez tiene más vida y cada fin de semana hay más de 40 eventos en Montevideo", cerró la influencer y fundadora de Hay Plan!.