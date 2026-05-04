Cómo "hablar" con el auto: qué significan los códigos de luces en la ruta y cuál es el error más común

En las rutas y carreteras, los conductores desarrollaron un lenguaje no verbal basado en el uso de las luces del vehículo . Estas señales luminosas permiten advertir peligros, agradecer un gesto de cortesía o indicar cuándo es seguro realizar un sobrepaso , aunque una de estas costumbres esconde una confusión generalizada que contradice las normativas de tránsito.

El uso de las luces altas y las balizas (luces intermitentes) tiene significados muy específicos en el código no escrito de los conductores. Estas señales buscan mantener la fluidez y la seguridad en el tránsito.

Uno de los códigos más utilizados, especialmente por los conductores de transporte de carga pesada, es el uso del señalero (luz de giro) para indicar a los vehículos que vienen detrás si la ruta está despejada para adelantar. Sin embargo, existe una confusión histórica sobre qué lado utilizar.

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Según establecen las normativas de tránsito en la región, la indicación correcta para la maniobra de adelantamiento es la siguiente:

Señalero izquierdo: Indica que no se debe sobrepasar . Advierte que viene un vehículo de frente, que hay poca visibilidad o que el propio vehículo está por realizar una maniobra hacia ese lado.

Indica que . Advierte que viene un vehículo de frente, que hay poca visibilidad o que el propio vehículo está por realizar una maniobra hacia ese lado. Señalero derecho: Indica que el camino está despejado y sí es seguro adelantarse.

A pesar de la claridad de la norma, durante décadas se popularizó el uso inverso. Este fenómeno se originó en los años 60, cuando manuales de conducción antiguos difundieron la regla al revés entre los transportistas.

Esta práctica incorrecta sigue vigente en muchos conductores en la actualidad. Por este motivo, las autoridades de seguridad vial recomiendan extremar las precauciones al interpretar la señal en plena ruta y realizar el sobrepaso únicamente cuando haya visibilidad directa y total seguridad en la maniobra.