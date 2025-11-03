¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Este lunes se develaron las mediciones de rating de las radios uruguayos, con la publicación de un nuevo informe del Buró de radios , el grupo que nuclea a las emisoras uruguayas y que periódicamente encarga y anuncia cuáles son las señales y los programas más escuchados del dial.

La medición más reciente, hecha en Montevideo y su área metropolitana, y a la que accedió El Observador, fue hecha entre agosto y octubre de este año, y señala que en las AM sigue mandando Montecarlo, que a lo largo de los últimos años se ha perpetuado en el primer puesto de estas mediciones.

El promedio semanal de la emisora de lunes a viernes es de 1,09 puntos (cada punto equivale a 13.719 personas, por lo que son 14.953 escuchas), 1,28 puntos para sábados y domingos (17.560 personas) y de 1,14 puntos para los siete días de la semana (15.639 personas).

Le sigue Radio Sarandí , con promedios de 0,84 para las mediciones entresemana (11. 524 personas), 0,81 puntos los fines de semana, y 0,83 cuando se tienen en cuenta las semanas completas.

El tercer lugar lo tiene la radio Sport 890, con promedios de 0,35 puntos; 0,4 y 0,36, respectivamente.

Las FM más escuchadas

En cuanto a las FM (banda que tiene una considerablemente mayor cantidad de escuchas, aunque los hombres escuchan más AM, según el informe de la empresa Factum), las radios musicales son las que dominan el dial.

La más escuchada es Inolvidable, con promedios de 2,53 (34.709 personas), 2,79 los fines de semana (38. 276 personas), y 2,6 en el promedio semanal (35.669 personas).

Le siguen otras dos emisoras musicales: la segunda es Aire FM, especializada en música tropical, mientras que en tercer lugar está Radio Disney.

En cuanto a las emisoras con programación "hablada", las que miden más alto en FM son Del Sol y Azul FM, junto con M24, que en la mañana compite con el programa periodístico Nada que perder y el programa de entretenimiento Justicia Infinita.

Los programas de radio con más audiencia

En el desglose hora por hora, en AM la mañana tiene a Sarandí como la emisora más escuchada, en el tramo que va de las 6 a las 9 de la mañana, cuando se emite el noticiero de la 690 AM. Allí llega a un pico de 3,69 puntos (50.623 personas), sin contar a las repetidoras del programa — en las radios Total, Del Plata y Futura—.

Le siguen Montecarlo, que lidera durante las tardes en AM; Carve con su informativo matinal; Radiomundo con el periodístico En Perspectiva, y las emisoras deportivas El Espectador y Carve deportiva.

En FM, en tanto, la dominación es musical, con Inolvidable ostentando un pico de 5,68 puntos a las 11 de la mañana (77.923 personas), seguida por Aire FM.

En el tramo que va de las 9 a las 10 de la mañana tienen sus picos de la jornada Del Sol FM con el segmento del humorista Darwin Desbocatti en el programa No toquen nada, y con el programa La pecera, que conduce Ignacio Álvarez en Azul FM.

Por fuera de las emisoras musicales, Del Sol es la que rankea por encima en el tramo de 10 a 15 horas, mientras que el comienzo de Malos Pensamientos, el ciclo de Orlando Petinatti que va por Azul, lidera de 15 a 18.