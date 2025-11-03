Dólar
ESCÁNDALO

A días del final de Stranger Things, se filtró una denuncia de Millie Bobby Brown contra uno de sus compañeros de elenco por maltrato

La protagonista de la serie acusó a David Harbour de maltratos y acoso laboral en el set

3 de noviembre 2025 - 12:27hs
Millie Bobby Brown y David Harbour

Millie Bobby Brown y David Harbour

Lo primero sucedió hace algunas semanas, cuando su exesposa, la cantante Lilly Allen, publicó su último disco, un trabajo con canciones que hablan de su relación con el actor y que apuntan a sus infidelidades.

Embed - Stranger Things 5: Final Season | Trailer | One Last Time | Netflix

Sin embargo, no fue lo único que puso al nombre del actor bajo la lupa. En las últimas horas se conoció que Millie Bobby Brown, protagonista de la serie en el papel de Eleven —e hija del personaje de Harbour en la ficción— lo denunció ante la producción por maltrato y acoso laboral.

Según publicó el medio británico The Daily Mail, Brown envió un extenso documento a la producción de la serie antes de comenzar la filmación de la última temporada en el que detalló algunos de los episodios de maltratos de parte de Harbour. El medio no especificó de qué situaciones se trató, aunque sí aclara que no hay “ninguna acusación vinculada a comportamiento sexual inapropiado”.

Luego de presentar el documento, Netflix abrió una investigación en la producción de la serie y, además, la actriz pasó a estar acompañada por su agente durante todas las escenas que le tocó rodar con el actor.

La semana pasada, con la publicación del último disco de Lilly Allen, West End Girl, el escrutinio público sobre Harbour se intensificó.

Luego de un matrimonio de cuatro años que finalizó el año pasado por supuestas infidelidades de parte del actor, la cantante “ventiló” algunas situaciones que vivió en su relación con él en algunas de sus últimas canciones.

En una de ellas, por ejemplo, Allen canta sobre una relación abierta que sale mal, las traiciones de un hombre que vive en un “pussy palace” y tiene una doble vida. En otras oportunidades, la cantante también lo menciona como “adicto al sexo” e “infiel serial”.

Stranger Things Netflix Millie Bobby Brown David Harbour

