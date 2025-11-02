Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

A diez días de la Prueba de Admisión para el próximo Carnaval, así está el fixture con estrenos, regresos y sorpresas

Se espera que las pruebas de ingreso den inicio el miércoles 12, a las 20:30 horas. El evento se desarrollará en cinco noches, finalizando el domingo 16

2 de noviembre 2025 - 18:34hs
Archivo de las Pruebas de Admisión 2024

Leonardo Carreño

Leonardo Carreño

En 10 días comenzará la Prueba de Admisión del Concurso Oficial de Carnaval rumbo a la edición del 2026, que tendrá lugar a partir del próximo 26 de enero en el escenario del Teatro de Verano.

Se espera que las pruebas de ingreso den inicio el miércoles 12, a las 20:30 horas. El evento se desarrollará en cinco noches, finalizando el domingo 16.

En total participarán 28 conjuntos: 19 murgas, 3 revistas, 3 humoristas, 2 comparsas y un conjunto de parodistas.

La clasificatoria de este año contará con algunos regresos de conjuntos históricos, entre ellos, las murgas Falta y Resto, La Reina de la Teja, Diablos Verdes, Patos Cabreros, Don Bochinche y Compañía, Mi Vieja Mula y Metele que son Pasteles.

En cuanto a los parodistas, en tanto, quien deberá pelear por un lugar en el concurso es Zingaros, después de quedar afuera de la Liguilla en el último concurso oficial.

Y en la categoría de comparsas hay una novedad: la comparsa Más Que Lonja llegará desde Buceo al escenario del Teatro de Verano.

La entrada es gratuita, con la entrega de un alimento no perecedero.

Noche a noche: el fixture de la Prueba de Admisión

Miércoles 12

  • 20:30 - Vale Cuatro (murga)
  • 21:05 - Más que lonja (comparsa)
  • 21:40 - Mi vieja mula (murga)
  • 22:20 - House (revista)
  • 23:00 - Sociedad Club (humoristas)
  • 23:40 - Reina de la Teja (murga)

Jueves 13

  • 20:30 - Qué Julepe (murga)
  • 21:05 - Herencia Ancestral (comparsa)
  • 21:40 - Don Bochinche y Compañía (murga)
  • 22:20 - Madame Gótica (revista)
  • 23:00 - Cyranos (humoristas)
  • 23:40 - Falta y Resto (murga)

Viernes 14

  • 20:30 - Ay Alberto (murga)
  • 21:05 - Araca La Cana (murga)
  • 21:40 - Jorge (murga)
  • 22:15 - Carambola (revista)
  • 22:55 - Fantoches (humoristas)
  • 23:35 - Patos Cabreros (murga)

Sábado 15

  • 20:30 - La Sandía de la Torta (murga)
  • 21:05 - A la Bartola (murga)
  • 21:40 - Sorda de un Oído (murga)
  • 22:15 - Gente Grande (murga)
  • 22:50 - La Margarita (murga)

Domingo 16

  • 20:30 - Metele que son Pasteles (murga)
  • 21:05 - La Línea Maginot (murga)
  • 21:40 - Un Título Viejo (murga)
  • 22:15 - Zíngaros (parodistas)

Tras completarse la actuación de los 28 conjuntos, el jurado determinará cuáles tendrán un cupo en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval del año que viene, que comenzará el lunes 26 de enero de 2026.

Carnaval 2026: los que ya están en competencia

Hay 24 conjuntos que ya ganaron un lugar en el Concurso Oficial de Carnaval durante el desarrollo de la competencia en 2025. Según el reglamento, todas las agrupaciones que clasifican a la Liguilla –también conocida como la Tercera Rueda del concurso– garantizan su participación en el siguiente Carnaval.

Los conjuntos que ya están clasificados son los siguientes:

Murgas

  • Asaltantes con Patente (aunque ya anunció que no será parte del próximo Carnaval)
  • Cayó la Cabra
  • Curtidores de Hongos
  • Doña Bastarda
  • Jardín del Pueblo
  • La Gran Muñeca
  • La Mojigata
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Queso Magro

Parodistas

  • Adams
  • Caballeros
  • Los Muchachos
  • Momosapiens

Humoristas

  • Los Choby’s
  • Los Rolin
  • Sociedad Anónima

Sociedad de negros y lubolos

  • Integración
  • La Sara del Cordón
  • Valores
  • Yambo Kenia

Revistas

  • Gala 1985
  • La Compañía
  • Tabú
