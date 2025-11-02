A diez días de la Prueba de Admisión para el próximo Carnaval, así está el fixture con estrenos, regresos y sorpresas

En 10 días comenzará la Prueba de Admisión del Concurso Oficial de Carnaval rumbo a la edición del 2026, que tendrá lugar a partir del próximo 26 de enero en el escenario del Teatro de Verano .

Se espera que las pruebas de ingreso den inicio el miércoles 12, a las 20:30 horas . El evento se desarrollará en cinco noches, finalizando el domingo 16.

En total participarán 28 conjuntos: 19 murgas , 3 revistas , 3 humoristas , 2 comparsas y un conjunto de parodistas .

La clasificatoria de este año contará con algunos regresos de conjuntos históricos, entre ellos, las murgas Falta y Resto, La Reina de la Teja, Diablos Verdes, Patos Cabreros, Don Bochinche y Compañía, Mi Vieja Mula y Metele que son Pasteles .

En cuanto a los parodistas, en tanto, quien deberá pelear por un lugar en el concurso es Zingaros, después de quedar afuera de la Liguilla en el último concurso oficial.

Y en la categoría de comparsas hay una novedad: la comparsa Más Que Lonja llegará desde Buceo al escenario del Teatro de Verano.

La entrada es gratuita, con la entrega de un alimento no perecedero.

Noche a noche: el fixture de la Prueba de Admisión

Miércoles 12

20:30 - Vale Cuatro (murga)

21:05 - Más que lonja (comparsa)

21:40 - Mi vieja mula (murga)

22:20 - House (revista)

23:00 - Sociedad Club (humoristas)

23:40 - Reina de la Teja (murga)

Jueves 13

20:30 - Qué Julepe (murga)

21:05 - Herencia Ancestral (comparsa)

21:40 - Don Bochinche y Compañía (murga)

22:20 - Madame Gótica (revista)

23:00 - Cyranos (humoristas)

23:40 - Falta y Resto (murga)

Viernes 14

20:30 - Ay Alberto (murga)

21:05 - Araca La Cana (murga)

21:40 - Jorge (murga)

22:15 - Carambola (revista)

22:55 - Fantoches (humoristas)

23:35 - Patos Cabreros (murga)

Sábado 15

20:30 - La Sandía de la Torta (murga)

21:05 - A la Bartola (murga)

21:40 - Sorda de un Oído (murga)

22:15 - Gente Grande (murga)

22:50 - La Margarita (murga)

Domingo 16

20:30 - Metele que son Pasteles (murga)

21:05 - La Línea Maginot (murga)

21:40 - Un Título Viejo (murga)

22:15 - Zíngaros (parodistas)

Tras completarse la actuación de los 28 conjuntos, el jurado determinará cuáles tendrán un cupo en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval del año que viene, que comenzará el lunes 26 de enero de 2026.

Carnaval 2026: los que ya están en competencia

Hay 24 conjuntos que ya ganaron un lugar en el Concurso Oficial de Carnaval durante el desarrollo de la competencia en 2025. Según el reglamento, todas las agrupaciones que clasifican a la Liguilla –también conocida como la Tercera Rueda del concurso– garantizan su participación en el siguiente Carnaval.

Los conjuntos que ya están clasificados son los siguientes:

Murgas

Asaltantes con Patente (aunque ya anunció que no será parte del próximo Carnaval)

Cayó la Cabra

Curtidores de Hongos

Doña Bastarda

Jardín del Pueblo

La Gran Muñeca

La Mojigata

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Queso Magro

Parodistas

Adams

Caballeros

Los Muchachos

Momosapiens

Humoristas

Los Choby’s

Los Rolin

Sociedad Anónima

Sociedad de negros y lubolos

Integración

La Sara del Cordón

Valores

Yambo Kenia

Revistas