Rafa Cotelo habló sobre "la demagogia" que cree que hay en el Carnaval actual y los discursos de las murgas

El comunicador y murguista Rafa Cotelo fue invitado al último programa de Fuera de lugar (Fipo TV), conducido por Damián Lescano, Gaspar Valverde y Shay Levert, en el que habló sobre su carrera tanto en los medios como en el Carnaval .

Sobre la fiesta de Momo el murguista, uno de los fundadores de Agarrate Catalina, fue consultado sobre la libertad de expresión y la censura en Carnaval: "¿Sigue siendo un lugar libre? –preguntó Levert– ¿O hay que decir todo por un carril o tener muchísimo ingenio para decirlo y que no se den cuenta?".

"El Carnaval durante mucho tiempo le dio la posibilidad a un montón de gente de expresarse cuando no tenía otros ámbitos, ni lugares ni acceso a los medios. Hoy muchas de esas voces tienen la posibilidad de acceder a otros medios. Lo increíble, que creo que es hacia donde apuntas, es que buena parte de esa audiencia tiene un discurso como denominador común que también es bastante intolerante hacia otras opiniones u otras formas", comenzó a responder.

"Una de las cosas que más me aburren del Carnaval de los últimos años, más allá de cómo se condene el discurso distinto, es cómo se aplaude el discurso que repite lo que se quiere escuchar. O sea, la demagogia. Cualquiera de los que hacemos Carnaval sabemos que si nos paramos en el Velódromo y decimos X cosa, el Velódromo va a hacer chilenas y va a aplaudir a rabiar. Lo sabemos todos".

Para esclarecer lo que decía, Cotelo puso como ejemplo el desafío de escribir sobre el conflicto entre Israel y Palestina para una murga. "Te puedo escribir una cuarteta ahora que seguro la van a aplaudir con las orejas en el Velódromo, en Malvín. ¿Pero qué desafío artístico implicó para mí?".

"Muchas veces me genera una reacción por la contraria: me dan ganas de no pensar lo que pienso. Yo puedo estar de acuerdo con el contenido editorial de esa cuarteta, de ese tema o de cualquier otro, pero si sé que diciéndolo así de una manera tan burda, básica, directa, panfletaria van a aplaudir como obedeciendo se me cae un huevo. Prefiero decir otra cosa, prefiero no opinar de este tema porque me implica poco desafío, o por lo menos buscarle una vuelta".