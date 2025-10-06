Ana Inés Martínez debutó en un nuevo programa deportivo, dio detalles de su paso por Bake Off y aseguró que entraría a la casa de Gran Hermano

Este lunes se estrenó Fix Radio , el programa deportivo conducido por Ana Inés Martínez , Emiliano Salomón y Florencia Simoes por la plataforma de contenido on demand Fix TV.

Después de un fin de semana repleto de noticias y actividad en el panorama futbolístico, los periodistas deportivos se refirieron al fútbol local, las próximas fechas FIFA de la Selección Uruguaya y la lista de convocados por Marcelo Bielsa para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán.

Pero entre la información deportiva, los conductores introdujeron algunos momentos más descontracturados. Hablaron, por ejemplo, de la participación de Martínez en Bake Off Famosos , la competencia gastronómica de Canal 4 de la que resultó ser la segunda participante eliminada .

Durante le certamen, Martínez decidió rendir homenaje a las tortas de cumpleaños que le hacía su abuela y le presentó al jurado una torta con una muñeca. Pero el resultado no fue el que había planeado. El bizcochuelo estaba todavía caliente y la estructura que rodeaba a la muñeca cedió.

"Quede afuera por que tuve un accidente. El jurado elogió el sabor de mi torta", destacó Martínez, y aclaró que el resultado no fue consecuencia de los "nervios" sino de la falta de tiempo para enfriar la torta. "Como el programa es grabado pensé que te podían dar un poquito mas de tiempo, pero no. Es real todo", comentó.

"No digas nombres, ¿hubo compañeros del programa que le hubieras tirado un huevazo en la frente?", le preguntó Salomón. La conductora respondió que si bien se llevaba bien con sus compañeros, sí tenía a alguien en mente: "Había una, que la quiero pila, que estaba con el acting a full. Capaz que le hubiese dado un huevazo en la cabeza".

Entre los conductores entonces empezaron a conversar sobre los realities televisivos en los que les gustaría participar. Y mientras Simoes afirmó que "nunca iría a un Gran Hermano", Martínez se mostró dispuesta a entrar a la competencia más famosa de la televisión. "Yo me re veo en Gran Hermano. Me metería a la casa esa", aseguró.