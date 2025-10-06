Laura Pausini en Uruguay: comienza la preventa de las entradas para su show en el Antel Arena

La cantante italiana Laura Pausini , que se presentó en Uruguay por última vez hace diez años, volverá con un show en 2026 enmarcado en su gira mundial Yo Canto World Tour.

La gira mundial comenzará en marzo de 2026 en Pamplona, España, y se presentará en Montevideo en el Antel Arena el 10 de abril del año que viene.

Este martes 7 de octubre a las 10 de la mañana comienza la preventa de las entradas con tarjetas del banco Itaú y Canjes Volar. Esta instancia irá hasta el jueves 9 a las 9.59 horas en antelarena.com.uy.

Sobre el show

“Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto”, dijo la artista de 51 años en una serie de entrevistas de promoción de la gira.

“El verdadero objetivo de cada lanzamiento es el público. Este año intentaré visitar el mayor número posible de ciudades y presentar un espectáculo que me represente al cien por cien. Estoy trabajando intensamente para definir el escenario, el repertorio y la producción adecuados para reflejar este nuevo capítulo de mi música."

Esta será la segunda vez que Pausini se presente en el país, y la primera en Montevideo. Su debut en tierras uruguayas fue en el Hotel Conrad —actualmente Enjoy Punta del Este— en setiembre de 2016. En su show programado para abril de 2016, Pausini repasará varios de sus temas clásicos, así como algunos de los nuevos singles que ha lanzado en las últimas semanas, como su versión de Mi historia entre tus dedos.