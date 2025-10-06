Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Martes:
Mín  10°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ANTEL ARENA

Laura Pausini en Uruguay: comienza la preventa de las entradas para su show en el Antel Arena

La cantante italiana se presentará en Montevideo en el Antel Arena el 10 de abril del año que viene

6 de octubre 2025 - 11:23hs
Laura Pausini

La cantante italiana Laura Pausini, que se presentó en Uruguay por última vez hace diez años, volverá con un show en 2026 enmarcado en su gira mundial Yo Canto World Tour.

La gira mundial comenzará en marzo de 2026 en Pamplona, España, y se presentará en Montevideo en el Antel Arena el 10 de abril del año que viene.

Este martes 7 de octubre a las 10 de la mañana comienza la preventa de las entradas con tarjetas del banco Itaú y Canjes Volar. Esta instancia irá hasta el jueves 9 a las 9.59 horas en antelarena.com.uy.

Más noticias
Nano Folle
ENTREVISTA

Nano Folle deja la televisión y habla del miedo y una vida en la crónica policial: "A la oscuridad no hay que tenerle miedo, porque sino el día que te llega la muerte aparece toda junta y te da vuelta"

guardo una novela por diez anos y el dia que la mando a un concurso termino publicada en 10 paises: la historia de amaury colmenares
FERIA DEL LIBRO

Guardó una novela por diez años y el día que la mandó a un concurso terminó publicada en 10 países: la historia de Amaury Colmenares

La venta general comienza a partir del jueves 9 de octubre a las 10 horas.

Sobre el show

“Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto”, dijo la artista de 51 años en una serie de entrevistas de promoción de la gira.

image

“El verdadero objetivo de cada lanzamiento es el público. Este año intentaré visitar el mayor número posible de ciudades y presentar un espectáculo que me represente al cien por cien. Estoy trabajando intensamente para definir el escenario, el repertorio y la producción adecuados para reflejar este nuevo capítulo de mi música."

Esta será la segunda vez que Pausini se presente en el país, y la primera en Montevideo. Su debut en tierras uruguayas fue en el Hotel Conrad —actualmente Enjoy Punta del Este— en setiembre de 2016. En su show programado para abril de 2016, Pausini repasará varios de sus temas clásicos, así como algunos de los nuevos singles que ha lanzado en las últimas semanas, como su versión de Mi historia entre tus dedos.

Temas:

Laura Pausini Montevideo Antel Arena Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

El contralmirante retirado Otto Gossweiler
RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO

Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 5 de octubre en vivo

Crece conflictividad laboral en educación en medio de debate presupuestal
Conflictividad

Este martes ocuparán liceo de Montevideo, una decena de centros de la zona parará todo el día y en el resto del departamento habrá paro solo el turno matutino

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos