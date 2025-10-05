La periodista de El Observador Carolina Delisa ganó el premio Bartolomé Hidalgo por su investigación sobre Penadés

La Cámara Uruguaya del Libro entregó los premios Bartolomé Hidalgo en la edición número 47 del evento. Este año, la periodista de El Observador Carolina Delisa, ganó el premio en la categoría Crónica e investigación periodística.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Delisa, junto al periodista Martín Tocar —actualmente en El País, con pasado en El Observador— realizaron la investigación sobre el exdirigente blanco Gustavo Penadés, para el libro Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder , publicado en abril de este año bajo el sello de Sudamericana.

PREMIO PERIODISMO ESCRITO Los periodistas de El Observador Carolina Delisa y Tomer Urwicz ganaron el Premio Marcelo Jelen de Periodismo Escrito por su investigación sobre explotación de menores

BARTOLOMÉ HIDALGO La periodista de El Observador Carolina Delisa, finalista del Bartolomé Hidalgo por su investigación sobre Penadés

Dentro de la categoría los otros finalistas fueron Desobedientes y recuperados , de Daniel Gatti (Fin de Siglo) y Mil quinientos días en la cárcel por error , de Mauricio Sabaj (Planeta).

El jurado para este premio estuvo integrado por los periodistas y comunicadores: Guillermo Draper, Natalia Uval y Jorge Balmelli.

Premios Bartolomé Hidalgo 2025: la lista de ganadores

Homenaje

Edmundo Canalda, fundador de la editorial Fin de Singlo, quien falleció en enero de este año a los 76 años.

Revelación de No Ficción

Ganadora: Carolina Sur.

Revelación de No Ficción

Ganadora: Eugenia Ladra.

Trayectoria

Ganador: Fernando Butazzoni.

Relato Gráfico

Ganador: Cordón Soho de Natalia Mardero, Lucía Álvarez. Estuario Editora.

Poesía

Ganador: Un mar en madrugada / A Sea at Dawn de Silvia Guerra. Yaugurú.

Historia

Ganador: Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973) de Magdalena Broquetas. Ediciones de la Banda Oriental.

Crónica e investigación periodísticas

Ganador: Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder de Carolina Delisa y Martín Tocar. Sudamericana.

Divulgación académica

Ganador: Austeridad y Barbarie de Mauricio Lima. Estuario Editora.

Testimonio, memorias y biografías

Ganador: After Ballet de Rosina Gil. Reservoir Books.

Narrativa

Ganador: Sobre esta tierra de Lalo Barrubia. Criatura Editora.