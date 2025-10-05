Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  12°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PREMIO

La periodista de El Observador Carolina Delisa ganó el premio Bartolomé Hidalgo por su investigación sobre Penadés

Delisa escribió el libro premiado junto al periodista Martín Tocar —actualmente en El País, con pasado en El Observador— por el trabajo que hicieron en la investigación sobre el exsenador blanco Gustavo Penadés

5 de octubre 2025 - 10:58hs
Premios Bartolomé Hidalgo.

Premios Bartolomé Hidalgo.

Cámara Uruguaya del Libro

La Cámara Uruguaya del Libro entregó los premios Bartolomé Hidalgo en la edición número 47 del evento. Este año, la periodista de El Observador Carolina Delisa, ganó el premio en la categoría Crónica e investigación periodística.

image
Más noticias
Premios Bartolomé Hidalgo.
BARTOLOMÉ HIDALGO

La periodista de El Observador Carolina Delisa, finalista del Bartolomé Hidalgo por su investigación sobre Penadés

Carolina Delisa y Tomer Urwicz
PREMIO PERIODISMO ESCRITO

Los periodistas de El Observador Carolina Delisa y Tomer Urwicz ganaron el Premio Marcelo Jelen de Periodismo Escrito por su investigación sobre explotación de menores

Dentro de la categoría los otros finalistas fueron Desobedientes y recuperados, de Daniel Gatti (Fin de Siglo) y Mil quinientos días en la cárcel por error, de Mauricio Sabaj (Planeta).

El jurado para este premio estuvo integrado por los periodistas y comunicadores: Guillermo Draper, Natalia Uval y Jorge Balmelli.

Premios Bartolomé Hidalgo 2025: la lista de ganadores

Homenaje

Edmundo Canalda, fundador de la editorial Fin de Singlo, quien falleció en enero de este año a los 76 años.

Revelación de No Ficción

Ganadora: Carolina Sur.

Revelación de No Ficción

Ganadora: Eugenia Ladra.

Trayectoria

Ganador: Fernando Butazzoni.

Relato Gráfico

Ganador: Cordón Soho de Natalia Mardero, Lucía Álvarez. Estuario Editora.

Poesía

Ganador: Un mar en madrugada / A Sea at Dawn de Silvia Guerra. Yaugurú.

Historia

Ganador: Ganar la guerra. Cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973) de Magdalena Broquetas. Ediciones de la Banda Oriental.

Crónica e investigación periodísticas

Ganador: Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder de Carolina Delisa y Martín Tocar. Sudamericana.

Divulgación académica

Ganador: Austeridad y Barbarie de Mauricio Lima. Estuario Editora.

Testimonio, memorias y biografías

Ganador: After Ballet de Rosina Gil. Reservoir Books.

Narrativa

Ganador: Sobre esta tierra de Lalo Barrubia. Criatura Editora.

Temas:

periodista BARTOLOMÉ HIDALGO premios Bartolomé Hidalgo

Seguí leyendo

Las más leídas

El contralmirante retirado Otto Gossweiler
RECURSO DE REVOCACIÓN Y JERÁRQUICO

Cruces en la Armada: Lazo rechazó llevar a tribunal de honor a contralmirante sancionado por gobierno anterior, pero mantuvo que hubo "irregularidades"

Un kilo de pasta base alcanza para la venta de 10.000 dosis.
ECONOMÍAS ILEGALES

Unos $ 5.000 por llevar un paquete "a ciegas" y cerca de $ 20.000 semanales por coordinar unas bocas de droga: las tentaciones y aprietes a los adolescentes en Uruguay

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez
TORNEO CLAUSURA

Nacional 2 vs Cerro Largo FC 1: el tricolor cambió silbidos por aplausos en el Gran Parque Central al ganar con un golazo de Maxi Gómez

Inumet emitió una doble altera naranja y amarilla
ADVERTENCIA

Inumet actualizó la doble alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y "puntualmente severas": las zonas afectadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos