Cultura y Espectáculos / CARNAVAL 2026

Una figura histórica de Canal 4 fichó por Parodistas Adams, que además anunció el regreso de un cantante popular para el Carnaval 2026

Luis Alberto Carballo se queda este año en Parodistas Adams en un rol técnico tras la salida de Jorge "Pollo" Medina

29 de octubre 2025 - 15:03hs
Parodistas Adams 2025

Parodistas Adams 2025

Daecpu / Ale Moreira

Los movimientos en el ambiente del Carnaval no paran. Tres meses antes del comienzo del Concurso Oficial de Carnaval 2026 y poco antes del arranque de la Prueba de Admisión, algunos conjuntos todavía arman y fortalecen sus equipos para la competencia.

Este martes, Parodistas Adams anunció que Luis Alberto Carballo, conductor de Algo Contigo (Canal 4) y figura histórica del parodismo, seguirá vinculado al conjunto pero desde otro lugar: será el encargado de los textos para el próximo Carnaval.

Para el próximo Carnaval el conjunto, bajo la dirección de Hugo Ligrone y Sebastián de María, confirmó dos parodias para el próximo año: Jóvenes por siempre y Merlina, una parodia de terror.

El conjunto de parodistas regresó al Carnaval en 2025, después de 19 años de ausencia. Entonces Carballo se puso la camiseta de los Adams, conjunto que lo vio nacer como carnavalero a principios de los noventa, y volvió a subir al escenario del Teatro de Verano luego de seis años alejado de la faceta de actor para interpretar al terapeuta de Toc Toc y a Gerardo Nieto en la parodia sobre la historia de Karibe con K. Adams consiguió el segundo puesto en la categoría, detrás de Momosapiens.

Sin embargo, este año Carballo no figura entre la lista de actores del conjunto.

El anuncio llega una semana después de que Jorge "Pollo" Medina, quien había sido anunciado como el letrista para el próximo año, anunciara su baja del conjunto.

"Decidí no ser parte del proyecto Adams 2026", expresó Medina a través de sus redes sociales y explicó que su salida se vincula a una "incompatibilidad en formas y estilos" en el trabajo hacia el Carnaval. "Muchas veces las perspectivas a un target marcan diferencias demasiado acentuadas que acercan o alejan las formas y maneras de los procesos para lograr objetivos", dijo.

De todas formas, Medina agradeció la convocatoria y auguró "el mejor de los éxitos para todos y cada uno de los compañeros en el próximo febrero".

Además, el conjunto de parodistas incorporó al elenco de 2026 a un popular cantante de plena: Daniel "Tata" Torres. Su incorporación al elenco de los Adams marca además su regreso al Carnaval después de varios años, tras un pasaje por Momosapiens y humoristas Cyranos.

"Desde niño el carnaval me abrazó con su magia, la música me marcó y el canto y la actuación fueron mi pasión. no fue moda, fue vocación. El tablado, los desfiles, el escenario, ahí me hice. Hoy sigo firme, con la misma ilusión desde aquel comienzo", dijo el cantante en su presentación.

La formación del grupo de parodistas incluye este año además al actor y humorista Pablo Oyhenart como una de las apuestas fuertes del conjunto, junto a figuras históricas de la categoría como Pedro "Cacho" Denis o Walter "Cucuzú" Brilka.

