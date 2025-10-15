Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CARANAVAL 2026

Carnaval 2026: así es el fixture de la Prueba de Admisión con estrenos, regresos y sorpresas en el Teatro de Verano

La Prueba de Admisión para el próximo Carnaval comenzará el próximo 12 de noviembre con 28 conjuntos

15 de octubre 2025 - 18:08hs
Prueba de Admisión 2024. Archivo.

Prueba de Admisión 2024. Archivo.

Foto: Leonardo Carreño

La temperatura empieza a subir y el Carnaval 2026 empieza a rodar en los locales de ensayo de los diferentes conjuntos que preparan su participación en el Concurso Oficial –que comenzará el próximo 26 de enero en el escenario del Teatro de Verano– pero antes, se definieron las fechas de la Prueba de Admisión.

La Prueba de Admisión del Concurso Oficial de Carnaval se desarrollará en cinco noches entre el miércoles 12 y el domingo 16 de noviembre de 2025 con la participación de 28 conjuntos: 19 murgas, 3 revistas, 3 humoristas, 2 comparsas y un conjunto de parodistas.

La instancia clasificatoria despierta especial atención este año con el regreso de algunos conjuntos históricos como las murgas Falta y Resto, La Reina de la Teja, Diablos Verdes, Patos Cabreros, Don Bochinche y Compañía, Mi Vieja Mula y Metele que son Pasteles.

En el rubro parodistas, en tanto, quien deberá pelear por un lugar en el concurso es Zingaros, después de quedar afuera de la Liguilla en el último concurso oficial. Y en la categoría de comparsas hay una novedad: la comparsa Más Que Lonja llegará desde Buceo al escenario del Teatro de Verano.

Noche a noche: el fixture de la Prueba de Admisión

Miércoles 12

  • 20:30 - Vale Cuatro (murga)
  • 21:05 - Más que lonja (comparsa)
  • 21:40 - Mi vieja mula (murga)
  • 22:20 - House (revista)
  • 23:00 - Sociedad Club (humoristas)
  • 23:40 - Reina de la Teja (murga)

Jueves 13

  • 20:30 - Qué Julepe (murga)
  • 21:05 - Herencia Ancestral (comparsa)
  • 21:40 - Don Bochinche y Compañía (murga)
  • 22:20 - Madame Gótica (revista)
  • 23:00 - Cyranos (humoristas)
  • 23:40 - Falta y Resto (murga)

Viernes 14

  • 20:30 - Ay Alberto (murga)
  • 21:05 - Araca La Cana (murga)
  • 21:40 - Jorge (murga)
  • 22:15 - Carambola (revista)
  • 22:55 - Fantoches (humoristas)
  • 23:35 - Patos Cabreros (murga)

Sábado 15

  • 20:30 - La Sandía de la Torta (murga)
  • 21:05 - A la Bartola (murga)
  • 21:40 - Sorda de un Oído (murga)
  • 22:15 - Gente Grande (murga)
  • 22:50 - La Margarita (murga)

Domingo 16

  • 20:30 - Metele que son Pasteles (murga)
  • 21:05 - La Línea Maginot (murga)
  • 21:40 - Un Título Viejo (murga)
  • 22:15 - Zíngaros (parodistas)

Tras completarse la actuación de los 28 conjuntos el jurado determinará cuáles tendrán un cupo en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval del año que viene, que comenzará el lunes 26 de enero.

Carnaval 2026: los que ya están en competencia

Hay 24 conjuntos que ya ganaron un lugar en el Concurso Oficial de Carnaval durante el desarrollo de la competencia en 2025. Según el reglamento, todas las agrupaciones que clasifican a la Liguilla –también conocida como la Tercera Rueda del concurso– garantizan su participación en el siguiente Carnaval.

Los conjuntos que ya están clasificados son los siguientes:

Murgas

  • Asaltantes con Patente (aunque ya anunció que no será parte del próximo Carnaval)
  • Cayó la Cabra
  • Curtidores de Hongos
  • Doña Bastarda
  • Jardín del Pueblo
  • La Gran Muñeca
  • La Mojigata
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Queso Magro

Parodistas

  • Adams
  • Caballeros
  • Los Muchachos
  • Momosapiens

Humoristas

  • Los Choby’s
  • Los Rolin
  • Sociedad Anónima

Sociedad de negros y lubolos

  • Integración
  • La Sara del Cordón
  • Valores
  • Yambo Kenia

Revistas

  • Gala 1985
  • La Compañía
  • Tabú
Carnaval Prueba de admisión Teatro de Verano

