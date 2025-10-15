Vinos, series, música y una revelación sobre la "constancia apasionada": las recomendaciones de Picnic!

Hay días en que uno anda con energía alta y otros en que todo parece cuesta arriba. En esta segunda categoría de días es cuando me pregunto qué estoy haciendo mal, a medias, sin ganas . Hasta que esta semana escuché una entrevista que desmitifica mucho de lo que creemos es una verdad revelada con respecto a la inteligencia y al talento.

A veces creemos que nos falta algo para lograr lo que queremos: más talento, más suerte, más tiempo. Angela Duckwort, una psicóloga que dedicó su vida a estudiar por qué algunas personas llegan más lejos que otras— dice que lo que realmente marca la diferencia no es el talento, sino la “ constancia apasionada” . La llama Grit ( como su libro ), que en una traducción imperfecta del inglés sería algo así como “firmeza de carácter” : una mezcla de perseverancia y amor por algo que te importa tanto que no podés dejarlo.

En su conversación con la autora y podcastera Mel Robbins, Duckworth derriba la idea de que el éxito depende de lo innato y recuerda que el cerebro puede seguir cambiando toda la vida. Que no se trata de hacer algo siempre de forma perfecta, sino de no abandonarlo. Que hay que elegir con el corazón, trabajar con cabeza y sostener el rumbo incluso cuando el brillo inicial se apaga.

Quizás la verdadera clave no sea ir más rápido ni más fuerte, sino seguir yendo , un día más, al ritmo que se pueda incluso en días de energia baja.

Bonus track. Si querés escuchar más sobre las investigaciones y teorías de Angela, te recomiendo que veas esta charla TED , que tiene subtítulos en español.

La picada

Para ver

Conspiración. Acaba de estrenar en HBO una serie que no empecé a mirar, pero que sumo a esta lista de recomendaciones porque leí muy buenas críticas. La silla se anuncia como una de las propuestas más audaces del año, en la que Tim Robinson aplica su humor incómodo y exagerado en una trama que arranca con una humillación laboral —una silla que falla en plena presentación— para derivar en una paranoia corporativa digna de thriller. El estilo de Robinson no siempre es para todo público, porque la curva de tolerancia al ridículo y la incomodidad es muy diferente para cada persona.

Amazonas. El nuevo documental de National Geographic, Perdidos en el Amaz onas (Disney) es el mejor que vi hasta el momento sobre la historia real, que parece de película, de los niños indígenas colombianos que sobrevivieron no sólo a un accidente aéreo que terminó con la vida de los adultos, sino también a la selva implacable. La película logra ir más allá de la increíble crónica de supervivencia, para meterse en la piel de los cuatro hermanos de la comunidad Uitoto: Lesly de 13 años, Soleiny de 9, Tien de 5 y Cristin, de solo 11 meses. Recuerdo que luego de 40 días, cuando se anunció que habían aparecido vivos, pensé que tal milagro solo debió haber sido posible porque habían sido criados para respetar y entender la naturaleza. En esta película son ellos mismos quienes cuentan su historia; visualmente el documental combina imágenes reales con animaciones, que cuentan el tiempo de los niños en la selva. No solo se trata de una historia de supervivencia y de héroes; se trata de una historia de pobreza, militarización, abandono estatal, amenazas de grupos armados ilegales y desigualdades históricas contra comunidades indígenas y la fragilidad del sistema cuando los más vulnerables quedan al margen. Al mirarlo me pregunté una y otra vez qué habría hecho en una situación similar, cuánta fuerza puede tener el saber ancestral y qué significa realmente ser resiliente.

Si te interesa el tema, hay dos documentales que salieron antes

Mark Felt. Aunque soy fanática de las películas que tienen que ver con periodismo y aunque ví las relacionadas a este hecho (Todos los hombres del presidente y, anterior a ese hecho histórico, The Post), nunca había visto Mark Felt, el hombre que hizo caer a la Casa Blanca (Amazon Video). Si alguna vez escuchaste hablar del escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon, seguramente escuchaste también sobre “garganta profunda”, la fuente principal de los periodistas del Washington Post que destaparon una enorme olla de grillos. Solo décadas después se supo que esa fuente era el agente del FBI Mark Felt, que en esta peli es interpretado por Liam Neeson con una mezcla de rigidez, culpa y convicción moral. Esa vez el filme no se meta tanto con la cuestión periodística, pero sí con el precio de decir la verdad en un sistema corroído por falsas lealtades. Es una reflexión sobre el costo de la conciencia, y sobre cómo la verdad, incluso cuando se susurra, puede derribar al poder más alto.

Para disfrutar

Piano. El que no disfruta de buenos conciertos en este país es casi casi porque no quiere. En el marco del Ciclo Internacional de Piano , el domingo 19 de octubre se podrá escuchar a Carolina Hasaj en violín y Edgardo Martínez Lázaro en piano, con entradas a tan solo 250 pesos. Se hará en Sala Delmira Agustini del Teatro Solís.

Misterio en el Museo. Llega una nueva edición de la Visita misteriosa en la casa Montero y la casaquinta de José Batlle y Ordóñez. La invitación es a recorrer las habitaciones y el sótano del museo, “donde sucedieron extraños e inexplicables acontecimientos que nos han contado vecinas, vecinos y trabajadores del lugar". Es una actividad gratuita pero con inscripción previa y con cupos limitados. Acá todos los detalles.

Casa Montero (25 de Mayo 428): jueves 23 y 30 de octubre, 19:30 hs.

Casaquinta de José Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381): sábado 25 de octubre y 1 de noviembre, 18:00 hs.

Guitarra. Las semifinales del Programa Guitarra Negra se harán hoy miércoles 15 y viernes 17 de octubre, a las 20 hs en la Sala Zitarrosa y con entrada libre. Acá podés ver los grupos, dúos y solistas que competirán en este programa del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Beijing. Acá te dejo otro concierto gratuito en la Sala Zitarrosa, esta vez para celebrar los 30 años de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, que se realizó en Beijing. Será el miércoles 22 de octubre a las 20.30 hs y se debe reservar en Fundación Itaú. Además, acá podés ver otras actividades interesantes que se están desarrollando en torno al aniversario.

Cerezos. Estamos en la mejor época del año para visitar el Jardín Japonés, en el Prado, abierto de martes a domingo de 12 a 18hs, exceptuando feriados y días lluviosos. En estos días se pueden ver sus magníficos cerezos en flor, además de lirios, membrillos de jardín, ceibos y otras especies. Es un lugar de calma y contemplación y dice la tradición que hay que comenzar a recorrerlo por el camino de la derecha, para la buena suerte. Acá podés algunas de las fotos que tomó Germán .

Fiesta alemana. Este fin de semana hay fiesta alemana en el EAC (Espacio de Arte Contemporáneo. Durante el sábado y el domingo habrá brindis, comida, mucha cerveza, música y más, con la producción de Garage Gourmet. Acá podés ver la grilla de actividades.

Otra celebración alemana es la que se realiza el sábado 18 en el Club Alemán. El Oktoberfest Uruguay 2025 tendrá también música, cerveza, gastronomía y toda la cultura alemana. Las entradas cuestan $300.

Recreo

Amigos, pan y vino. ¿qué más se puede pedir?

1. José Ignacio vuelve a encender los fuegos con una nueva edición de Cocina con amigos, el ciclo de La Huella en el que la gastronomía se mezcla con la amistad y el disfrute. Desde octubre hasta febrero, el parador recibirá a chefs de distintos rincones del mundo para cocinar, contar historias y reinterpretar los sabores locales. El primer invitado será Rodolfo Angenscheidt , alma del restaurante Tierra Colorada en Asunción, que el 18 de octubre hará una cena de pasos con espíritu paraguayo y corazón costero.

2. Panes y Pícnic. El sábado 18 de octubre Gaucha Estudio cocina y los panaderos Rodrigo Lluberas y Guillermo Taroco se unen para enseñar y deleitar con panes de masa madre en diversos formatos, para complementar con dips, aderezos, snacks y ensaladas de estación. La idea es armar una mesa que se pueda degustar al aire libre, al mejor estilo de un pícnic. Es de 10 a 17 hs y acá tenés más detalles , además del menú completo que vas a aprender a hacer y, además, que vas a comer.

3. Vino y arte. Bodega Casa Grande organizó un hermoso octubre artístico y quedan dos fechas para aprovechar sus propuestas. El 18 de octubre se dictará un taller de Pintura Arte & Vino, in encuentro íntimo para expresarte con pinceles, colores y vino boutique. El 25 de octubre habrá Experiencia Say Cheese, con selección de fiambres y quesos premium maridados con vinos. Acá más datos.

4. Wine Fest. Hoy mismo tenés la oportunidad de degustar los mejores vinos en Baco, en el Iber Wine Fest, donde habrá datas selectas en las que en cada sesión se presentan dos bodegas referentes. En total serán siete catas con cupos limitados a 30 personas por sesión. Con la entrada, cada persona puede acceder a dos, que se eligen al ingresar al evento. Hay que llegar con tiempo y acá podés ver las opciones.

Chau chau, adiós