Murió Roberto Appratto, escritor, crítico y poeta uruguayo, a los 75 años

El escritor y poeta uruguayo Roberto Appratto murió este miércoles a los 75 años . La noticia la anunció el periodista Jaime Clara en su cuenta de X esta mañana.

"Me informan que murió Roberto Appratto (1950) escritor, crítico literario y docente de literatura . Un peso pesado. Inquieto, original y riguroso. Destaco la novela Mientras espero, editada hace unos años", escribió Clara en sus redes.

Appratto era uno de los escritores más destacados de su generación , y fue reconocido varias veces por su trabajo como narrador, poeta, así como por su rol docente y crítico.

Nació en Montevideo en 1950 y en 1974 se recibió como profesor de literatura en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), donde trabajó como docente de teoría literaria. También fue profesor de secundaria, así como también de la Universidad Católica del Uruguay y de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Como crítico literario, Appratto fue parte de las páginas de las publicaciones Maldoror, La Plaza y el semanario Jaque. Sobre cine, en tanto, escribió durante varios años en el semanario Aquí, y fue colaborador de El País Cultural.

Entre sus obras destacadas se encuentran Se hizo de noche, 18 y Yaguarón, Como si fuera poco (por la que recibió el premio Bartolomé Hidalgo) y Mientras espero. Su última publicación fue Apuntes, editado por Criatura, en donde reflexionó sobre su oficio como escritor y su propia biografía literaria.

Recientemente, en una encuesta que El Observador realizó sobre los mejores libros uruguayos publicados en el siglo XXI, Appratto fue uno de los autores con mayor cantidad de libro votados por los participantes, con cinco títulos en total.