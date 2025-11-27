De una "ola de calor de primavera" a un frente frío: meteorólogos anuncian cambios de clima desde este viernes

Desde hace varios días las temperaturas han ido en ascenso en Uruguay , con máximas que se espera que durante este jueves superen los 30 °C . Esta situación climática cambiará en Montevideo desde el viernes y desde el sábado en el resto de la región, aseguraron meteorólogos a El Observador.

El meteorólogo José Serra explicó que lo que se ha venido dando en Uruguay durante estos días es una "ola de calor de primavera" durante el final de la estación.

En la zona sur las altas temperaturas empezarán a menguar el viernes. Para el resto de la región, el calor se mantendrá durante toda la jornada. Serra espera el ingreso un frente frío que comenzará a afectar al país con algunas precipitaciones en distintos puntos del territorio.

Este fenómeno provocará un descenso en las temperaturas, con máximas que pasarán de los más de 30 °C del viernes a los 23 °C o 24 °C del sábado. Durante la jornada, según el experto, habrá "algunas lluvias y tormentas" en la noche.

El frente frío comenzará a avanzar y a "golpearnos" más fuerte el domingo, cuando se generarán lluvias y tormentas en la tarde, cuando se jugará el clásico entre Peñarol y Nacional. En este sentido, Serra invitó a los hinchas a "llevar paraguas".

Por su parte, en conversación con este medio, el meteorólogo Mario Bidegain emitió un pronóstico similar, anunciado temperaturas máximas de hasta 32 °C para hoy y un cambio desde el viernes.

"Hoy se terminan las altas temperaturas en el sur (incluyendo Montevideo) pero en el norte seguirán hasta el viernes por la tarde", explicó.

El sábado habrá un marcado descenso de las temperaturas, con algunas lluvias que en Montevideo tendrán lugar desde el sábado al lunes, con montos bajos. "El domingo podría haber chaparrones en la tarde", informó.

Finalmente, el meteorólogo Nubel Cisneros informó por su parte que el descenso en las temperaturas se empezará a notar desde mañana, pero "solamente en la costa" gracias a algunos "chaparrones" que se podrían dar en la madrugada.

"El calor intenso se va a mantener hasta el sábado sobre la zona norte del país", dijo y añadió que a partir de la tarde de ese día se empezará a notar la presencia de "algunas lluvias y tormentas" en el litoral y norte de Uruguay.

Luego, desde la noche del sábado y durante parte del domingo, las precipitaciones serán generalizadas en todo el país, mejorando hacia el final del día.