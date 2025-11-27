Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo dijo que "se complica el domingo" y advirtió que "es muy probable" que llueva durante la final en el GPC

El domingo se disputará la segunda final clásica en el Gran Parque Central y hay altas probabilidades de lluvia, según el especialista

27 de noviembre 2025 - 7:34hs
Hinchas de Nacional bajo lluvia
Hinchas de Nacional bajo lluvia Leonardo Carreño

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes se podrían registrar chaparrones en la zona costera del país. Además, para el domingo, cuando se dispute la segunda final clásica en el Gran Parque Central, prevé una alta probabilidad de lluvia.

"Un frente frío se está desplazando muy por el sur que va a tocar de forma muy parcial lo que es la zona costera (...) la temperatura el día viernes no va a ser tan elevada. El resto del país sigue con calor intenso, pero en la zona costera va a dar un alivio", explicó Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Sobre las condiciones del fin de semana, detalló que "el viernes de noche estará libre de lluvias, y el sábado en la madrugada solamente en la zona litoral, norte y litoral norte del país hay lluvias".

Más noticias
meteorologo anuncio temperaturas maximas de alto peligro y emergencia en uruguay y la region: los detalles
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció temperaturas máximas de "alto peligro y emergencia" en Uruguay y la región: los detalles

meteorologo anuncio calor de verano hasta el fin de semana, cuando preve lluvias: como estara el domingo de clasico en el gpc
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció "calor de verano" hasta el fin de semana, cuando prevé lluvias: cómo estará el domingo de clásico en el GPC

"Se complica el domingo. Es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", advirtió el meteorólogo,

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1993793874469507373?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993793874469507373%7Ctwgr%5Eb9f3dfc71442ca7fe08aac2f53b93666b10a5321%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fse-complica-el-domingo-es-muy-probable-que-la-hora-del-partido-tengamos-lluvias-anuncio-nubel-cisneros-n993610&partner=&hide_thread=false

Temas:

Meteorólogo

Seguí leyendo

Las más leídas

Alejandro Sánchez, Mario Lubetkin y Marcelo Abdala

El MPP en la mira, conflicto con Argentina en puerta y el PIT-CNT vuelve a presionar al FA

Juan Pablo Brianza se despidió de Canal 5
TELEVISIÓN

Conductor de Canal 5 se despidió al aire tras ser desvinculado y reclamó que le deben dos meses de salario

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
DERECHOS DE TV

Primeros efectos del llamado a licitación por derechos de TV: los clubes recibirán US$ 5.500.000 para infraestructura y apuntan a 2027 con todos los estadios iluminados

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos