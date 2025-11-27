Meteorólogo dijo que "se complica el domingo" y advirtió que "es muy probable" que llueva durante la final en el GPC

Hinchas de Nacional bajo lluvia Leonardo Carreño

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes se podrían registrar chaparrones en la zona costera del país. Además, para el domingo, cuando se dispute la segunda final clásica en el Gran Parque Central, prevé una alta probabilidad de lluvia.

"Un frente frío se está desplazando muy por el sur que va a tocar de forma muy parcial lo que es la zona costera (...) la temperatura el día viernes no va a ser tan elevada. El resto del país sigue con calor intenso, pero en la zona costera va a dar un alivio", explicó Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Sobre las condiciones del fin de semana, detalló que "el viernes de noche estará libre de lluvias, y el sábado en la madrugada solamente en la zona litoral, norte y litoral norte del país hay lluvias".

"Se complica el domingo. Es muy probable que a la hora del partido tengamos lluvias", advirtió el meteorólogo,

