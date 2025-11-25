Meteorólogo anunció "calor de verano" hasta el fin de semana, cuando prevé lluvias: cómo estará el domingo de clásico en el GPC

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá "calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive" y que "es muy probable que el fin de semana tengamos lluvias" .

Cisneros detalló en su espacio con Subrayado (Canal 10) que "habría algún evento de lluvias que se estaría dando solamente entre lo que es el viernes de noche y el sábado de mañana" , sin extenderse al resto del fin de semana.

El especialista explicó que el gradiente térmico genera noches frescas y ascensos rápidos de temperatura durante el día, con baja humedad hasta el jueves.

"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital" , indicó el meteorólogo en su informe actualizado.

Sobre el clima para el domingo, jornada de la segunda final del Campeonato Uruguayo, Cisneros sostuvo: "Por ahora el clásico sin lluvias", aunque aclaró que ese día se prevén "temperaturas no tan disfrutables como esta que tuvimos" y "algo de viento del componente sureste".

En relación a las fiestas tradicionales, adelantó que las perspectivas indican que no se registrarán lluvias en Nochebuena, Navidad ni Fin de Año.