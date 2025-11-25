Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  17°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció "calor de verano" hasta el fin de semana, cuando prevé lluvias: cómo estará el domingo de clásico en el GPC

"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", anunció el meteorólogo

25 de noviembre 2025 - 7:18hs
20250203 Termometro de calle, temperatura a 31°, calor, verano, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que habrá "calor de verano toda la semana hasta el viernes inclusive" y que "es muy probable que el fin de semana tengamos lluvias".

Cisneros detalló en su espacio con Subrayado (Canal 10) que "habría algún evento de lluvias que se estaría dando solamente entre lo que es el viernes de noche y el sábado de mañana", sin extenderse al resto del fin de semana.

El especialista explicó que el gradiente térmico genera noches frescas y ascensos rápidos de temperatura durante el día, con baja humedad hasta el jueves.

Más noticias
es una nube toxica: meteorologo advirtio sobre la peligrosidad de las particulas provenientes de argentina
CLIMA

"Es una nube tóxica": meteorólogo advirtió sobre la peligrosidad de las partículas provenientes de Argentina

Se espera para este verano varias olas de calor y la llegada de La Niña
VERANO 2026

"Más de una ola de calor", La Niña y mala situación para el agro: meteorólogo adelantó cómo será el verano 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1993066574622900577?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993066574622900577%7Ctwgr%5E11e75533f0d85de1d59b7bad63fc8f8087eb56d7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fcalor-verano-toda-la-semana-el-viernes-inclusive-habra-un-evento-lluvias-la-noche-anuncio-nubel-cisneros-n993426&partner=&hide_thread=false

"Este martes vuelve el calor a todo el país con temperaturas que alcanzarán los 29° en la capital", indicó el meteorólogo en su informe actualizado.

Sobre el clima para el domingo, jornada de la segunda final del Campeonato Uruguayo, Cisneros sostuvo: "Por ahora el clásico sin lluvias", aunque aclaró que ese día se prevén "temperaturas no tan disfrutables como esta que tuvimos" y "algo de viento del componente sureste".

En relación a las fiestas tradicionales, adelantó que las perspectivas indican que no se registrarán lluvias en Nochebuena, Navidad ni Fin de Año.

Temas:

Meteorólogo calor verano GPC

Seguí leyendo

Las más leídas

Martin Charquero y Rodolfo Pereira

Tensión al aire entre Martin Charquero y Rodolfo Pereira en la transmisión de TV del clásico: "No me toqués" y "no me levantes el dedo"

El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Villalba le dieron dos partidos de suspensión

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Alejandra Casablanca, habla durante la presentación de los avances y lineamientos previstos para el quinquenio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente 
PRESIDENCIA

Funcionarios de Presidencia presentaron denuncia contra Alejandra Casablanca por acoso laboral

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

"Marcelo Bielsa quiere a la selección como todos nosotros": Homenchenko habló sobre el entrenador y cómo fue el ambiente de la celeste en la última convocatoria

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos