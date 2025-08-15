Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto, el clima en Uruguay estará marcado por bajas temperaturas y condiciones nubosas en diversas regiones, con la posibilidad de heladas y neblinas en varias zonas del país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El pronóstico para el día destaca un ambiente fresco, con vientos moderados a fuertes, lo que podría generar sensaciones térmicas más bajas. Además, la presencia de heladas y nieblas será una constante, especialmente en las primeras horas de la mañana.