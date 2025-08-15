Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 15 de agosto

El pronóstico de Inumet para el día destaca un ambiente fresco, con vientos moderados a fuertes, lo que podría generar sensaciones térmicas más bajas

15 de agosto 2025 - 7:14hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

Este viernes 15 de agosto, el clima en Uruguay estará marcado por bajas temperaturas y condiciones nubosas en diversas regiones, con la posibilidad de heladas y neblinas en varias zonas del país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). El pronóstico para el día destaca un ambiente fresco, con vientos moderados a fuertes, lo que podría generar sensaciones térmicas más bajas. Además, la presencia de heladas y nieblas será una constante, especialmente en las primeras horas de la mañana.

Montevideo y Área Metropolitana

  • Temperaturas: mínima de 4°C y máxima de 13°C.

  • Mañana: cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y la presencia de neblinas. También se prevén probables heladas agrometeorológicas. Vientos del este al noreste con una intensidad de entre 10 y 20 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo se aclarará parcialmente con algunas nubes, y los vientos se mantendrán del este con ráfagas de hasta 40 km/h.

Este

  • Temperaturas: mínima de -2°C y máxima de 14°C.

  • Mañana: algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y la presencia de nieblas y neblinas. Heladas. Vientos del este con una intensidad de 10 a 20 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo se despejará parcialmente, con algunos períodos nubosos y la persistencia de nieblas y bancos de niebla. Los vientos serán del este a noreste con ráfagas de hasta 40 km/h.

Oeste

  • Temperaturas: mínima de -1°C y máxima de 14°C.

  • Mañana: cielos claros a algo nubosos, con períodos nubosos. Se prevén heladas y neblinas. Vientos del este al noreste con intensidad de 10 a 30 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad. Los vientos seguirán del este con ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte

  • Temperaturas: mínima de 0°C y máxima de 18°C.

  • Mañana: cielos algo nubosos a nubosos, con períodos de cubierto. Se esperan heladas y neblinas. Vientos del sureste y este con una intensidad de 20 a 40 km/h.

  • Tarde/Noche: el cielo se mantendrá claro a algo nuboso, con períodos de nubosidad. Los vientos serán del sureste y este, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

